SWC เปิดตัว LottoFood ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานจากพืชตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

Lotto Food เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพ และกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหาร Plant Based Food ตั้งเป้าคว้าแชมป์ในตลาดสินค้าประเภทอาหารจากพืชนายสิทธิรัฐ วัชราภรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ล้อตโต้ฟู้ด (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคในโลกมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของผลิตภัณฑ์มวลรวมในท้องตลาด โดยเฉพาะเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุ่มบริษัท TOA จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพและกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย จึงตัดสินใจขยายช่องทางธุรกิจใหม่ โดยให้ SWC หรือ บมจ.เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม TOA Group เปิดตัวธุรกิจใหม่ บริษัท ล้อตโต้ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพจากพืช (Plant Based Food)นายสิทธิรัฐ กล่าวถึงกระแสความนิยมอาหารประเภท Plant Based ในไทยว่า ตน มองเทรนด์อาหารจากพืช (Plant Based) ในประเทศไทย ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระแสการเติบโตนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนด์ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดมากยิ่งขึ้น โดยนายประจักษ์มองเห็นช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ก้าวมาลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Plant Based และได้มอบความไว้วางใจให้ตนทำหน้าที่ดูแลและบริหารงานในสายธุรกิจอาหารจากพืช พร้อมส่งผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องรสชาติอาหาร ถูกปากคนไทย ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต และยังได้พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่าง DAIZ Inc. และTanaka Ai Co.,Ltd. ซึ่งเป็น Food Startup ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น มาเป็นตัวแทนด้านจัดหาวัตถุดิบ Plant Based เกรดพรีเมียม ก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ ล้อตโต้ฟู้ด (LottoFood) มีความโดดเด่นและแตกต่างจากท้องตลาด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อร่อย สุขภาพดี ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียม จากประเทศญี่ปุ่น” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และเป็นทางเลือกใหม่สอดรับกับกระแสการบริโภคอาหารในโลกอนาคตด้วยสำหรับด้านการวางแผนการตลาดปี 2565 ตนตั้งเป้าไว้ที่ 50 ล้านบาทในปีแรก และคาดว่าภายใน 3 ปี ตัวเลขจะขยับเข้าใกล้ 500 ล้านบาทได้ อันเป็นผลมาจากการที่เราจะมีผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชที่หลากหลาย ทยอยออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์ประเภท Ready to Eat และ Ready to Cook ที่เป็นวัตถุดิบส่งให้กับร้านอาหารคู่ค้าของเราด้วย และหวังขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาดสินค้าประเภทอาหารจากพืช (Plant Based) ให้ได้ในอนาคตอันใกล้ ก็ถือเป็นเรื่องท้าทายที่เราต้องทำให้สำเร็จต่อไปด้าน นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุ่มบริษัท TOA กล่าวว่า ภายใต้ TOA Group ได้ให้ SWC ซึ่งแข็งแกร่งในธุรกิจ Non Food และ Food สำหรับตลาดสำหรับผู้บริโภคอยู่แล้วเป็นเรือธง ในการขยายธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ เราเปิดรับ ไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นไปได้ และพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เหมือนเป็น Angel Fund ให้กับ Start Up ให้สามารถเริ่มธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ การสนับสนุนของ TOA Group เชื่อมั่นว่าจะเป็น Growth Engine ที่มาสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทขณะที่ นายกวนลี่ พันธุ์ Co - founder บริษัท ดีเวอร์ส ฟู้ด จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทมีจุดยืนที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิภาพสัตว์และเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงสินค้า Plant Based ในประเทศไทย ให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย และสะดวกมากขึ้น ซึ่งเรามีมากกว่า 600 SKU ถือว่าเยอะและครอบคลุมความต้องการมากที่สุด พร้อมกันนี้เราได้สำรวจความต้องการและปัญหาของผู้บริโภคคนไทยที่มีต่ออาหาร Plant Based พบว่า กลิ่นและเนื้อสัมผัส เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ล้อตโต้ฟู้ด (LottoFood) ใช้นวัตกรรมและเทคนิคเฉพาะ ดึงกลิ่นถั่วออกไปจนแทบไม่มีกลิ่นหลงเหลืออยู่เลย เนื้อสัมผัสดีใกล้เคียงเนื้อสัตว์ มีโซเดียมในปริมาณต่ำ ทำให้บริโภคได้อย่างมั่นใจอย่างไรก็ตาม ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจที่มีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้ ดีเวอร์ส ฟู้ด จำกัด ตัดสินใจร่วมมือกับ ล้อตโต้ฟู้ด เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ส่งตรงอาหาร Plant Based ที่อร่อย มีคุณภาพ ถึงมือผู้บริโภคที่เริ่มเปิดกว้างมากขึ้น” และยังมีอีก 2 พันธมิตรชั้นนำ คือ DON DON DONKI Thailand และ Vistro Bangkok ที่ร่วมเป็นช่องทางสำคัญในการจัดจำหน่ายด้วย ติดตามความเคลื่อนไหวผลิตภัณฑ์ LottoFood ได้ทาง www.facebook.com/LottoFoodThailand