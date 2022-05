GBS มองเงินเฟ้อ-เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยกดดันดัชนี

บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทย Sideway จากความกังวลผลกระทบเงินเฟ้อส่งผลให้เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่เงินเฟ้อไทยมีโอกาสแตะระดับสูงสุดรอบ 14 ปีเช่นกัน จึงให้กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี 1,600-1,650 จุด พร้อมแนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นที่ได้ประโยชน์ ศบค. ปรับโซนสีคุมโควิด-เปิดสถานบันเทิง AOT-AAV-BA-BEM-ERW-CENTEL-MINT-AWC-ASAP น่าลงทุน

น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway โดยนักลงทุนยังกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้ออีก 0.5% ในการประชุม FOMC กลางเดือนมิถุนายน โดยข้อมูลจากริฟินิทีฟ ลิปเปอร์ (Refinitiv Lipper) บ่งชี้ว่า นักลงทุนทั่วโลกปรับลดการลงทุนในกองทุนพันธบัตรและกองทุนหุ้นรายสัปดาห์ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 18 พ.ค. เนื่องจากมีความวิตกว่าภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ส่วนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่า เงินเฟ้อไทยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2565 จะเร่งตัวขึ้นถึง 4.9% เป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ 14 ปีอย่างไรก็ตาม ทาง ศบค. มีมติปรับลดพื้นที่สี หรือแบ่งโซนในการควบคุมโควิด ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว พร้อมเฝ้าระวังโรคฝีดาษลิงจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วโลกหลัง WHO อยู่ระหว่างการยกระดับการเฝ้าระวังไปในหลายประเทศที่ไม่เคยพบการระบาดของโรคดังกล่าวมาก่อน จำนวนผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ และยุโรปบ่งชี้ว่าไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วชุมชนต่างๆ เป็นวงกว้าง จึงคาดการณ์การเคลื่อนของดัชนีอยู่ในกรอบ 1,600-1,650 จุดส่วนปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาต่อเนื่อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค การประชุม "เวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม" หัวข้อในการประชุมคือ "History at a Turning Point : Government Policies and Business Strategies อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือน พ.ค. สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือน พ.ค. และยอดขายบ้านใหม่เดือน เม.ย. สหรัฐฯ เปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน เม.ย. สต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ และคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม สหรัฐฯ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ตัวเลข GDP 1Q65 (ประมาณการครั้งที่ 2) และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือน เม.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยดังนั้น แนะนำกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก ศบค. มีมติปรับลดพื้นที่สี หรือแบ่งโซนในการควบคุมโควิด-19 พร้อมทั้งเคาะปลดล็อกเปิดบริการสถานบันเทิงโดยเริ่มวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ได้แก่ AOT, AAV, BA, BEM, ERW, CENTEL, MINT, AWC และ ASAPส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำ นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า แนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้ต้องจับตาเงินเฟ้อส่วนบุคคล หรือ Core PCE ของเดือนเมษายน และรายงานการประชุม FOMC ครั้งที่ผ่านมาว่าจะมีมุมมองเชิงลบเพิ่มเติมหรือไม่ อีกทั้งมุมมองของเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ซึ่งสนับสนุนให้พาวเวล เร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ระดับ 0.5% แต่หากพิจารณาแนวโน้มเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมอาจเร่งตัวสูงกว่าเดือนเมษายน เนื่องจากราคาน้ำดิบที่ทรงตัวเหนือกว่าระดับ 105 เหรียญต่อบาร์เรล และสูงกว่าเดือนเมษายนดังนั้น ฝ่ายวิจัยประเมินว่าเฟดมีแนวโน้มเร่งใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป เพื่อสะท้อนผ่านทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดัชนีดอลลาร์ที่ทรงตัวระดับสูง จึงให้กรอบการซื้อขายทองคำที่ 1,800-1,890$/oz หากราคาทองคำไม่สามารถเบรกเหนือแนวต้านที่ 1,860$/oz คำแนะนำทยอยเทขายทำกำไร