บล.พาย ให้กรอบ SET Index สัปดาห์นี้ 1,570-1,610 จุด

บล.พาย (Pi) มองว่าสัปดาห์นี้ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) มีโอกาสฟื้นตัวหนุนจากหลายสัญญาณ เช่น ดัชนีหุ้นดาวโจนส์เมื่อศุกร์ที่ผ่านมาฟื้นตัวแรง +1.47% ดัชนี Nasdaq +3.8% ด้าน Vix Index เริ่มอ่อนตัวลงมา หลักๆ ประเด็นเงินเฟ้อสหรัฐฯ รวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เริ่ม Price In ไปพอสมควรประกอบกับดัชนีดาวโจนส์ปรับฐานลงมา 8.8% จากจุดสูงสุดก่อนหน้า (2) US Bond Yield 2, 10 ปี เริ่มชะลอตัวลง และ Dollar Index เริ่มอ่อนค่า บ่งชี้ถึงการคลายกังวลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยของนักลงทุนขณะที่ดัชนี SET ลงมาทดสอบจุดต่ำสุดเดิมบริเวณ 1,580 จุด เป็นปัจจัยหนุนเชิงจิตวิทยาการลงทุน ขณะที่ Valuation Forward PE ลงมาซื้อขายที่ 16.5 นับว่าเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีย้อนหลังประเมินกรอบ SET Index สัปดาห์นี้ 1,570-1,610 จุดสำหรับปัจจัยสัปดาห์นี้ได้แก่ (1) การรายงานยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ในวันอังคารช่วงเวลากลางคืนตามเวลาประเทศไทย Bloomberg คาดที่ 1.1%MoM เชื่อว่าตัวเลขที่ตลาดอยากเห็นไม่ควรร้อนแรงจนเกินไปหรือต่ำกว่าคาดจะยิ่งเป็นบวก เพื่อคลายความกังวลกับเงินเฟ้อ(2) การแถลงของประธานเฟดในวันพุธช่วงเวลาตี 1 ตามเวลาประเทศไทย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ เชื่อว่าตลาดอยากเห็นมุมมองด้านดอกเบี้ยว่ายังยืนยันที่จะขึ้นเดือน มิ.ย. 0.50% แต่หากเปิดเผยถึงแผนการขึ้นดอกเบี้ย 0.75% เชื่อว่าอาจมีผลบ้างแต่ไม่น่ามากนักเพราะตลาด Price In ไปแล้วและ (3) การรายงานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ไตรมาส 1/65 ของประเทศไทยในวันจันทร์ Bloomberg คาดที่ 1.7%YoY 0.9%QoQเชิงกลยุทธ์การลงทุน Trading ได้แนะนำกลุ่มน้ำมัน (PTTEP) ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้น 2.4% หลังมีรายงานว่าเซี่ยงไฮ้วางแผนที่จะยุติมาตรการ Lock Down ในวันที่ 1 มิ.ย. หนุนอุปสงค์น้ำมันกลับมา รวมไปถึงกลุ่มค้าปลีก (BJC CRC CPALL) หุ้นที่ผลประกอบการ โดดเด่น (CBG GFPT MEGA TACC)PTTEP (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 179 บาท) ภาพรวม Q2/65 เป็นบวกเพราะคาดว่ากำไรสุทธิจะโตขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ประเมินว่าการเริ่มผลิตก๊าซจากโครงการ G1/61 และ G2/61 (ประเทศไทย) จะช่วยหนุนการเติบโตของยอดขายได้ 10% ส่วนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเข้ามาช่วยกระตุ้นราคาขายเฉลี่ยขึ้นMEGA (ซื้อ/ราคาเป้าหมาย 56 บาท) มีกำไรสุทธิ Q1/65 อยู่ที่ 614 ล้านบาท (+84%YoY, +24%QoQ) แตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์ และถือว่าสูงกว่าคาดการณ์คาดกำไรปี 65-66 จะโตต่อเนื่อง YoY ด้วยแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ใหม่ อุปสงค์จากกระแสการดูแลสุขภาพ และกลยุทธ์การขยายตลาดอย่างต่อเนื่องในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีการแข่งขันต่ำเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว