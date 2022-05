SCM งวดนี้กำไรโต

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ อวดรายได้รวม 281 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 36.3 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์จำหน่ายสินค้าไฮมาร์จิ้น เผยกลุ่มสินค้าเกษตรแบรนด์ โกวอิ้งมอร์ (Growing More) เติบโตแข็งแกร่ง 70% ด้านผู้บริหารประกาศเดินเกมรุกแตกไลน์ธุรกิจ จาก MLM สู่ธุรกิจลีสซิ่ง ภายในไตรมาส 3/2565 พร้อมดันบริษัทในเครือ “เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด” ขยายตลาด OEM





นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ (SCM) เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้รวม 281 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 36.3 ล้านบา เนื่องจากด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นกลุ่มผู้บริโภครายใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงได้จัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงแบรนด์มากขึ้นทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รวมถึงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงเป็นตัวฉุดให้ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง ขณะที่สงครามในต่างประเทศยังไม่มีทีท่าจะยุติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้า High Margin Product ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแบรนด์ โกวอิ้งมอร์ (Growing More) ซึ่งเป็นธาตุรองเสริมสำหรับพืชทุกชนิด เสริม Transform Plus สูตร 1 และสูตร 2 คือ Transform Soil เป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยให้พืชเติบโตแข็งแรงมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และจากดีมานด์ของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้แล้วเห็นผลผลิตรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดขายในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสูงขึ้น จนสะท้อนออกมาเป็นรายได้อัตราส่วนสินค้าแบรนด์โกวอิ้งมอร์ (Growing More) ที่เพิ่มขึ้น 70%“กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบรนด์โกวอิ้งมอร์ เป็นธาตุรองเสริมสำหรับพืชทุกชนิด Transform Plus สูตร 1 และสูตร 2 และ Transform Soil เพราะนอกจากพืชจะต้องการปุ๋ย NPK แล้ว พืชยังต้องการแร่ธาตุสำคัญต่างๆ ที่ช่วยทำให้พืชเติบโตแข็งแรงมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สบโอกาสจากสถานการณ์โควิด และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงที่ราคาปุ๋ยสูงขึ้น ทำให้สินค้า Transform สามารถเจาะเข้าถึงตลาดและเป็นสินค้าทดแทน NPK ที่สำคัญ Transform ยังสามารถลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก”สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ Nutriga Su-Rin (เสริมอาหารป้องกันเบาหวาน) Nutriga Canza (เสริมอาหารป้องกันมะเร็ง) Phytovy ดีท็อกซ์ลำไส้ Oxy Quick Triple Action ผงซักฟอกสูตรเข้มข้น และผลิตภัณฑ์ Skincare จากน้ำมันเมล็ดกัญชงในรูปแบบของเซรั่ม Essence และครีม ยังเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างยอดขายหลักให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตขึ้น และยังเดินหน้าในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้านนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM กล่าวถึงภาพรวมยอดขายจากการจำหน่ายสินค้าในไตรมาสแรกอยู่ที่ 268 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่น่าพอใจ พร้อมแผนต่อยอดธุรกิจหลังจากนี้ว่า บริษัทฯ มีแผนแตกไลน์ธุรกิจสู่ “ธุรกิจลีสซิ่ง” ภายใต้ชื่อ “บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด” โดยคาดว่าจะเริ่มมีความชัดเจนภายในไตรมาส 3/2565 ทั้งนี้เชื่อว่าหากแผนการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น เนื่องจากธุรกิจลีสซิ่งจะสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มสมาชิก MLM ที่มีอยู่กว่าแสนคนในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการต่อยอดผ่านธุรกิจเดิม ทั้งจากตัวบริษัท SCM และโรงงานผลิตในเครือ ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด” (SCM Innovative Co.,Ltd.) (SMI) และเดินหน้าขยายตลาด OEM รับจ้างผลิตสินค้าอาหารเสริมสุขภาพนอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสแรกปี 2565 บริษัทฯ ยังสามารถขยายฐานสมาชิก “ซัคเซสมอร์” เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสามารถมีฐานสมาชิกรวมแตะ 250,000 ราย ซึ่งการเติบโตจะสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1.) Leverage Brand Energy การยกระดับพลัง แบรนด์องค์กร และสินค้าให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายและสร้างแบรนด์เลิฟเวอร์ 2.) Driving Digital ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานและเป็นเครื่องมือการขยายตลาด 3.) Create Online & Offline Breakthrough System สร้างและผสมผสานระบบ Offline และ Online ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้รองรับและเติมเต็มจุดอ่อนจุดแข็งของทั้ง 2 ระบบ และ 4.) Customer Experience Management การบริหารจัดการประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ของลูกค้า ซึ่งแผนการขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าวจะเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน“ซัคเซสมอร์” ได้เปิดตัว Benfite’ (เบนฟิเต้) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) ทั้งเมาท์วอช (น้ำยาบ้วนปาก) ยาสีฟัน (เนื้อครีม) เมาท์สเปรย์ ที่มีส่วนผสมของกระชายขาวและฟ้าทะลายโจร ซึ่งเป็นส่วนผสมที่อยู่ในกระแส และเป็นการขยายฐานผู้บริโภคพร้อมกันนี้ บริษัทฯ เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้วางแผนดำเนินงานไว้ 2 ระดับ คือ 1.การออกใหม่ตามแผน Redesign และ Reformular เพื่อให้มีดีไซน์ที่ทันสมัย และสูตรที่อัปเดตขึ้นกว่าเดิม โดยแผนนี้จะทำกับกลุ่มของใช้ส่วนตัวเป็นหลัก เช่น โรลออน น้ำยาซักผ้า ปรับผ้านุ่ม และเมาท์สเปรย์ เป็นต้น และ 2.กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพ จะพัฒนาในตัวช่วยป้องกัน และแก้เรื่องภูมิแพ้ รวมถึงวิตามินรวมที่ช่วยดูแลสุขภาพของกลุ่ม Silver Age นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟต์เจล ที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา โดยมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์ และทำให้ผ่อนคลายหลับสบาย คาดจะสามารถออกจำหน่ายได้เร็วๆ นี้