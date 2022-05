SCM เดินเกมรุกธุรกิจ หวังดันรายได้โตกว่า 50%

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ความต้องการผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าในอนาคตดีมานด์จะยังคงเติบโตสูงเช่นกัน เนื่องจากสถานการณ์ของ Covid-19 ที่ยังคงแพร่ระบาด ทำให้ผู้คนทั้งประเทศไทยและทั่วโลกหันมาดูแลสุขภาพ และให้ตระหนักถึงความสำคัญกับความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมากขึ้น ทำให้เทรนด์การรักสุขภาพเริ่มเป็นอีกปัจจัยที่คนให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาจากสมุนไพร หรือซูเปอร์ฟูด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ว่านหางจระเข้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิตามินซี ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก เบต้ากลูแคน เป็นต้น ซึ่ง SCM ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอานิสงส์จากความต้องการซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นเดียวกันและในปีนี้ครบ 1 ทศวรรษ หรือก้าวสู่ปีที่ 10 ของ SCM บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานองค์กร Inspiration for Your Being ที่ต้องการส่งมอบคุณค่าเพื่อดูแลสุขภาพของคนไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายผลักดันยอดขายอัตราการเติบโตสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้น 50% จากปีก่อน ที่มีรายได้รวม 1,283.6 ล้านบาท พร้อมทั้งจะพยายามรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในอัตรา 15% ทั้งนี้ SCM จะเน้นแผนขยายการเติบโตผ่านธุรกิจเดิม โดยจะขับเคลื่อนด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1.การสร้างพลังแบรนด์ 2.การขับเคลื่อนผ่านช่องทางดิจิทัล 3.การยกระดับความมีประสิทธิผลของระบบงาน ระบบพัฒนาคน และ 4.การบริหารประสบการณ์ที่ประทับใจของลูกค้าในทุกๆ จุดสัมผัสแบรนด์“ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 SCM จะไม่หยุดคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดต่างๆ ที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เสน่ห์และสิ่งที่ทำให้ SCM เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตลอด 9 ปีจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของธุรกิจ คือ บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงหลากหลายชนิด รากฐานของซัคเซสมอร์ คือ การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกกลุ่มวัยและมีมากกว่า 20 รายการ โดดเด่นที่สุด คือ แบรนด์นูทรินอล (Nutrinal) ที่คัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลกมาผลิตเป็นอาหารเสริมที่เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง”นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCM กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการทำตลาดผ่านออนไลน์มากขึ้น โดยจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายผ่านตลาดออนไลน์เป็น 30% ในปีนี้ จากปัจจุบันอยู่ที่ 20% ซึ่งถือเป็นการเติบโตตามเทรนด์ของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์กันมากขึ้น ขณะที่การทำตลาดฝั่งออฟไลน์ บริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายกลุ่มเป้าหมายและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยวางเป้าขยายฐานสมาชิกแตะระดับ 150,000 ราย จากปัจจุบัน 120,000 ราย และหากรวมดีลเลอร์จากต่างประเทศจะทำให้ยอดรวมแตะ 250,000 ราย ซึ่งถือเป็นการผสมผสานระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันขณะเดียวกัน ในปีนี้บริษัทฯ ยังเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้วางแผนดำเนินงาน ไว้ 2 ระดับ คือ 1.การออกใหม่ตามแผน Redesign และ Reformular เพื่อให้มีดีไซน์ที่ทันสมัย และสูตรที่อัปเดตขึ้นกว่าเดิม โดยแผนนี้จะทำกับกลุ่มของใช้ส่วนตัวเป็นหลัก เช่น โรลออน น้ำยาซักผ้า ปรับผ้านุ่ม และเมาท์สเปรย์ เป็นต้น และ 2.กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพ จะพัฒนาในตัวช่วยป้องกัน และแก้เรื่องภูมิแพ้ รวมถึงวิตามินรวมที่ช่วยดูแลสุขภาพของกลุ่ม Silver Age ซึ่งเน้น 3 รายการที่ดูแลสุขภาพเฉพาะทางที่ออกมาเมื่อปลายปีที่แล้ว คือ Probiotic ฟื้นฟูเซลล์ในลำไส้ผู้สูงวัย ป้องกันมะเร็ง และป้องกันเบาหวาน ซึ่งจะรวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับส่วนผสมกัญชง-กัญชา นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซอฟต์เจลที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา โดยมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์ และทำให้ผ่อนคลายหลับสบาย คาดจะสามารถออกจำหน่ายได้เร็วๆ นี้นอกจากนี้ นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังกล่าวตอกย้ำจุดแข็งของ SCM ว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ SCM พัฒนาโดยคุณหมอและด็อกเตอร์เภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพระดับสูง ประกอบกับบริษัทฯ มีโรงงานผลิตของตัวเอง ภายใต้บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (SMI) ที่ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน มีเครื่องมือในการผลิตที่ดีผ่านมาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practice)ทำให้บริษัทฯ ได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยยลดต้นทุนการผลิต ทำให้สามารถตั้งราคาขายที่เหมาะสมและตอบโจทย์ผู้บริโภค ทั้งนี้ SCM มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรายการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของการดูแลสุขภาพ เช่น 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์สารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ S.O.D MORE ที่เป็น Flagship และสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่อง 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูทริก้า (Nutriga) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S VERA PLUS 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลหลอดเลือด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มารีน่า (MARINA) ผลิตภัณฑ์ออรินสามิน (ORYSAMIN) 4.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงสมอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โฟลว์ (FLOW) 5.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไฟโตวี่ (PHYTOVY) และไฟโตวี่ ลีฟ “PHYTOVY LIV” และ 6.กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลกล้ามเนื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HY PRO NEXT ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร All Pro whey protein ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Hy Proอย่างไรก็ตาม นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแล้ว SCM ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นอีก 5 กลุ่ม เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแบรนด์ S MONE กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันแบรนด์ Body Cheer กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทันสมัยแบรนด์ Smart Creation กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบรนด์ Neatly Home และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแบรนด์ Growing More ซึ่งทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SCM ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคได้ครบทุกมิติ