TRUE-DTAC บอร์ดอนุมัติควบรวมลดต้นทุน ดันราคาหุ้นพุ่งเกิน 10.68% รับแนวโน้มการเติบโตสู่บริษัทเทคโนโลยี

ราคาหุ้นสื่อสารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (18 ก.พ.65) พุ่งขึ้นทุกค่าย โดยเฉพาะ True ปิดตลาดบวกกว่า 10.68% ระหว่างวันขึ้นไปทำจุดสูงสุด 5.7 บาท ส่วน DTAC ปิดตลาดที่ 51.25 บาท บวก 8.47% คาดแรงหนุนภายหลังข่าวบอร์ดทั้งทรู และดีแทคอนุมัติการควบรวมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการควบรวมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจของทรู และดีแทค เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พร้อมแข่งในระดับโลก ส่งผลผู้ถือหุ้นมั่นใจอนาคตบริษัทใหม่เติบโตมั่นคง ดันราคาหุ้นวิ่งขณะเดียวกัน บอร์ด TRUE-DTAC เคาะอัตราแลกหุ้น โดย 1 หุ้น TRUE แลกได้ 0.60018 หุ้นของบริษัทใหม่ ส่วน 1 หุ้น DTAC แลกได้ 6.13444 หุ้นบริษัทใหม่ คาดดำเนินการเสร็จสิ้นในปีนี้ พร้อมเพิกถอนหุ้น TRUE-DTAC ออกจากตลาดทันที เพื่อนำหุ้นบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนแทนน.ส.ยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2565 ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัท และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) โดยในการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ DTAC ในอัตราส่วนดังนี้ 1 หุ้นเดิมในบริษัทต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ในขณะเดียวกัน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ประกาศว่าคณะกรรมการบริหารดีแทคมีมติเห็นชอบในการควบรวมกิจการกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู หลังจากผ่านขั้นตอนในการสอบทานกิจการ (Due Diligence) และมีมติให้ดำเนินการตามข้อตกลงกับทรูเพื่อจัดตั้งบริษัทเทคโนโลยี-โทรคมนาคมใหม่ (Telecom-Tech Company) โดยบริษัทใหม่นี้จะช่วยผลักดันประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคแหล่งข่าวจากวงการโบรกเกอร์วิเคราะห์ว่า การจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และผู้ถือหุ้นของ DTAC หลายคนคงจำอัตราส่วนเดิมที่เคยประกาศไว้ โดยตั้งสมมติฐานว่า บริษัทใหม่ถ้ามีมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น 1 หุ้นเดิมใน TRUE จะเท่ากับ 2.4 หุ้นในบริษัทใหม่ (New Co) และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC เท่ากับ 24.53775 หุ้นในบริษัทใหม่ (New Co) ซึ่งอัตราการจัดสรรหุ้นข้างต้นกำหนดขึ้นจากสมมติฐานว่า ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 138,208,403,204 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งความชัดเจนได้มีขึ้นหลังจากแจ้งตลาดว่า บอร์ด TRUE-DTAC เคาะอัตราแลกหุ้นสูตรใหม่ โดย 1 หุ้น TRUE แลกได้ 0.60018 หุ้นของบริษัทใหม่ ส่วน 1 หุ้น DTAC แลกได้ 6.13444 หุ้นบริษัทใหม่ โดยมูลค่าหุ้นของบริษัทใหม่จะมีมูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 4 บาท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงได้มูลค่าเท่าเดิมในบริษัทใหม่ เพียงแต่จำนวนหุ้นจะแตกต่างออกไปตัวอย่างเช่น หากบริษัทใหม่ (NEW CO) มีราคาพาร์ 1 บาท ผู้ถือหุ้นทรูเดิม 1 หุ้น จะได้หุ้นบริษัทใหม่ จำนวน 2.4 หุ้น ซึ่งเท่ากับว่า มีมูลค่า 1.0 x 2.4 บาท = 2.4 บาท หากบริษัทใหม่ (NEW CO) มีราคาพาร์ 4 บาท ผู้ถือหุ้นทรูเดิม 1 หุ้น จะได้หุ้นบริษัทใหม่ จำนวน 0.6 หุ้น ซึ่งเท่ากับว่า มีมูลค่า 0.6 x 4 บาท = 2.4 บาทเท่าเดิมดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมยังคงได้มูลค่าหุ้นเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะได้หุ้นที่มีเสถียรภาพ ลดความผันผวนของราคาหุ้น และไม่ทำให้ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเปลี่ยนแปลงไป