กูรู มองหุ้นไทยมีโอกาสปรับฐาน หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯพุ่ง หนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง

เป็นไปตามคาดหมาย หลังจากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) หรือตัวเลขเงินเฟ้อ ประจำเดือน ม.ค. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 7.5% ถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ 39 ปี นับตั้งแต่เดือน ก.พ.1985 หลังจากราคาพลังงาน และสินค้าอย่างเช่นรถยนต์ และอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯเพราะฉะนั้นจากปัจจัยดังกล่าว ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นกว่าเดิม ในการประชุมเดือนมีนาคมนี้ ในระดับ 0.5% จากก่อนหน้าที่คาดว่าจะปรับขึ้นที่ 0.25% และอาจปรับขึ้นเป็น 1% ในเดือน ก.ค. เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกดดันต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกทันทีสำหรับตลาดหุ้นไทยนั้น แม้ดัชนีในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะปรับตัวขึ้นยืนเหนือระดับ 1,700 จุด ได้นั้น แต่โบรกเกอร์หลายแห่ง ประเมินว่า SET Index ระดับนี้เป็นระดับที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสพักฐาน โดยเฉพาะการคาดการณ์ว่าเฟด จะปรับขึ้นดอกเบี้ยแรงและเร็วกว่าที่คาดไว้บทวิเคราะห์ บล.เคทีบีเอสที ระบุว่า ดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวลดลง(ปรับฐาน) หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีโอกาสปรับดอกเบี้ยเร็วและมากกว่าคาด จากตัวเลขเงินเฟ้อ ของสหรัฐฯเดือน ม.ค.ที่สูงขึ้น 7.5% จากที่คาด 7.3% และเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาก กดดันให้ Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าที่เคยคาดการณ์นอกจากนี้ การแสดงความเห็นของนาย James Bullard ประธาน Fed สาขา St. Louis ที่ระบุว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือน มี.ค. รวมถึงขยับขึ้นเป็น 1% ในเดือน ก.ค. มีผลลบต่อตลาด โดยนักลงทุนสหรัฐฯตกใจ และขายหุ้นทั้ง Value และ Growth ออกมาทั้งคู่ ขณะที่พันธบัตรที่ตอบสนองมากที่สุด คือ อายุ 2 ปี ที่ปรับจาก 1.36%เป็น 1.58% ภายในวันเดียว และ Bond Yield อายุ 10 ปี ขึ้นแตะระดับ2.0% อีกครั้ง คาดมีผลกระทบมาถึงตลาดหุ้นเอเซีย รวมทั้งไทย แต่น่าจะเป็นช่วงสั้นๆ หุ้นเสี่ยงต่อการถูกขายทำกำไร คือ หุ้นที่ราคาขึ้นมามาก และหุ้นที่อิงกับ Techดังนั้น ตลาดอาจมีการพักฐานเล็กๆ ตามตลาดอื่นๆ จากความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed โดยเป้าหมายดัชนีฯ รอบนี้ยังมองไว้ที่ 1720จุด การที่ราคาหุ้นลงมายังเป็นจังหวะซื้อ โดยให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างประเทศด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก บล.เอเซียพลัส ( ASPS) ประเมินว่า Consensus ในตลาดมีมุมมองต่อการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในปีนี้ในอัตราเร่งมากขึ้น เชื่อว่าสินทรัพย์เสี่ยงยังผันผวนรอรายงาน Fed Minutes วันที่ 16 ก.พ. (คาดรอรายละเอียดเรื่องดอกเบี้ย การลดBalanc sheet) โดยรวมช่วงสั้นเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง เห็นจากตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานปรับฐานลง (ดัชนี Nasdaq ปรับลงมากสุด 2.1% Dow jones -1.8% S&P500 -1.47%) คาด จะเป็น Sentiment ลบต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ ขณะที่ Bond Yields สหรัฐอายุ 2 ปีและ 10 ปีปรับขึ้นแรง และทำจุดสูงสุดในรอบมากกว่า 2 ปี อยู่ที่ 1.58% และ 2.035%ตามลำดับ (Sentiment บวก ต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มประกันชีวิตอาทิBLA)คำแนะนำลงทุนช่วงที่ความกังวลเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสูง ASPS ทำการศึกษาในอดีตช่วงที่เงินเฟ้อโลกและไทยเป็นขาขึ้นในช่วงปี 50-51 พบว่า Sector ที่ Outperform ของไทย เช่น กลุ่มปิโตร-น้ำมัน ตามราคาน้ำมัน, กลุ่มประกัน กลุ่มอาหาร และกลุ่ม ICTและอีกการศึกษาในล่าสุดช่วง ระหว่าง 5-27 ม.ค.65 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดกังวล Fed ขึ้นดอกเบี้ยฯ พบว่า Sector ที่ Outperform คือกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่ม ICT และกลุ่มปิโตรเคมี โดยรวมยัง แนะนำลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ Outperformบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุว่า ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญปรับลงหลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด โดย เดือน ม.ค.65 ออกมาสูงกว่าคาดที่ระดับ 7.5% yoy (ตลาดคาดที่ 7.3% yoy) ส่งผลใหราคาสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น คริปโตเคอร์เรนซี รวมถึง น้ำมันผันผวนหนัก ขณะที่เงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับสูงขึ้นสะท้อนความกังวลของตลาดที่มองเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้ออย่างไรก็ตามเชื่อว่าตลาดในช่วงสั้นจะสามารถประคองตัวไดั จากมุมมองเงินเฟ้อที่คาดใกล้ผ่านจุดสูงสุดในไตรมาส 1/65 รวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินเฟดที่น่าจะไม่ยกระดับความเข้มงวดมากขึ้นจากการส่งสัญญาก่อนหน้า คาดจะเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อตคลาดหุ้นโลกรวมถึงไทยที่ให้สามารถแกว่งขึ้นได้ต่อในระยะสั้น-กลางยังคงมุมมองดัชนีสูงกว่า 1,700 จุด เป็นจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น และอาจเป็นจังหวะลดน้ำหนักสถานะลงทุนในหุ้นที่เริ่มแพงหรือมีความน่าสนใจน้อยลงเชิงมูลค่า หากประเมินส่วนต่างจากอัตราผลตอบแทนระหว่างหุ้นเทียบพันธบัตร พบว่าตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแพงและเปราะบาง ส่งผลให้การซื้อบริเวณนี้มี Risk/reward ที่ไม่น่าสนใจ ซึ่งอาจต้องอาศัยการเติบโตกำไรตลาดในปี 65 ที่สูงกว่า 13-15%บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า SET Index มีแนวโน้มลงระยะสั้นหากรอบ 1,690+- จุด ตามบรรยากาศการลงทุนที่ค่อนข้างเป็นลบ และเม็ดเงินที่ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยง หลังสหรัฐฯประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ม.ค. ออกมาสูงกว่าตลาดคาด +0.6% M-M +7.5% Y-Y ทำให้ตลาดกังวลว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่ประเมิน โดยปัจจันตลาดคาด FED ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือน มี.ค. ด้วยความน่าจะเป็น 89% และขึ้นครบ 1% ในการประชุมเดือน มิ.ย.ทั้งนี้ หุ้นกลุ่ม Tech และ Growth ที่ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ PER สูงยังคงถูกกดดัน ขณะที่กลุ่ม Domestic และ Value Play จะปรับตัวได้แข็งแรงกว่า โดยเฉพาะแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่จะเริ่มฟื้นตัวชัดขึ้นใน 2H22 หนุนการเติบโตระยะยาวและหนุนกระแสเงินทุนคาดยังไหลเข้า กลยุทธ์ยังเน้นลงทุนในหุ้นที่คาดมีกำไร 4Q21 แข็งแกร่งและ PER/PBV ไม่สูง