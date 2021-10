Mark Zuckerberg สร้าง Meta หวังเปิดจักรวาลโลกคู่ขนาน ขุมทรัพย์ใหม่ที่มากกว่าโซเชียล

“การเปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงของ Facebook ที่กำลังทำลายระบอบนิเวศของประชาธิปไตย และเป็นผู้นำระดับโลกในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างความเกลียดชัง”

“การเปลี่ยนชื่อที่ไม่มีความหมายของพวกเขาไม่ควรเบี่ยงเบนความสนใจจากการสอบสวน กฎระเบียบ และความเป็นจริง จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างอิสระเพื่อให้ Facebook รับผิดชอบ”

"Cambridge Analytica"

1/4 Diem is pleased to announce a partnership with @silvergatebank, a leader in financial innovation, for Silvergate to be the exclusive issuer of the Diem USD. Silvergate is a CA state-chartered bank and member of the Federal Reserve.— Diem Association (@DiemAssociation) May 12, 2021