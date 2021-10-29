แล้วไงใครแคร์?! ประมวลความซนของชาว Twitter ที่ล้อเลียน #Meta ชื่อใหม่ของ Facebook แบบแสบทรวง

ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปีที่มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) จะได้มีชื่อหน้าที่ตำแหน่งการงานใหม่ เพราะล่าสุดหนุ่มมาร์คประกาศว่าบริษัทที่สร้างมากับมือจะเปลี่ยนจากเฟซบุ๊ก (Facebook) ไปใช้ชื่อว่าเมต้า (Meta) อย่างเป็นทางการ ปรากฏว่าช่วงเวลาหลังการประกาศนั้นกลายเป็นนาทีทองที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) จำนวนไม่น้อยพร้อมใจแสดงปฏิกิริยากับชื่อ Meta โดยบางรายล้อเลียนการเปลี่ยนชื่อใหม่ของ Facebook แบบแสบคันพองาม
การล้อเลียนนี้เกิดขึ้นในขณะที่หนุ่มมาร์คให้เหตุผลการเปลี่ยนชื่อบริษัทว่า ชื่อ "Facebook" นั้นไม่ครอบคลุม "ทุกสิ่งที่บริษัททำ" อีกต่อไป เนื่องจากตอนนี้บริษัทมีทั้งอินสตาแกรม (Instagram), แมสเสนเจอร์ (Messenger), ชุดหูฟัง Quest VR และธุรกิจอื่นๆ อยู่ในมือ ดังนั้นแทนที่จะปล่อยให้ถูกมองว่าเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียเท่านั้น ซีอีโอคนเก่งจึงต้องการสะท้อน DNA ในชื่อบริษัทใหม่ ด้วยฐานะการเป็นบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงผู้คน
อย่างไรก็ตาม การประกาศนี้ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวโซเชียลมีเดียทุกราย โดยเฉพาะบน Twitter ที่เป็นเหมือนแหล่งเผยแพร่เอกสารลับและข่าวหลุดซึ่งเผยให้เห็นว่า Facebook เพิกเฉยต่อรายงานความเสี่ยงภายในระบบของตัวเอง ทำให้กระแสการสนทนาบน Twitter ถึงการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปในแง่บวกเท่านั้น แต่ผู้ใช้ Twitter จำนวนมากตอบรับข่าวในท่าทีเหมือนการยักไหล่ทำนองว่า “แล้วไงใครแคร์”
#BREAK Facebook's new company name is Meta
It still has all the same problems it had this morning. pic.twitter.com/3AROaibCeU— Donie O'Sullivan (@donie) October 28, 2021
You know the old saying, "Never change your company name when you're hungry."— Church's Chicken (@ChurchsChicken) October 28, 2021
Rebranding Facebook to Meta is last straw stuff for Zuckerberg before he launches sharks with laser beams attached to their heads— Fintan Walsh (@FintanYTWalsh) October 28, 2021
ผู้ใช้บางรายมองว่าแม้จะเปลี่ยนชื่อ แต่เช้านี้ระบบ Facebook ก็ยังมีปัญหาที่แก้ไม่หายอยู่เหมือนเดิม ขณะที่บางรายแซวโดยยกคำคนโบราณว่า “อย่าตั้งชื่อบริษัทตอนกำลังหิว” ซึ่งล้อเลียนเหมือนว่าชื่อ Meta ถูกตั้งขึ้นแบบรีบร้อน นอกจากนี้ยังมีคำวิจารณ์ทีเล่นทีจริงว่า หรือการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอยากให้ผู้ใช้ลืมความผิดพลาดที่บริษัทเคยก่อ? และเพื่อให้หนุ่มมาร์คพูดได้เต็มปากว่า “เปล่านะ ผมไม่ใช่ซีอีโอเฟซบุ๊กแล้ว”
ผู้ใช้บางรายจิกกัดซีอีโอคนเก่งว่านี่คือความพยายามในการสร้างจักรวาลเสมือนที่มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์กจะได้ขึ้นเป็นราชาแห่งโลกนั้นเสียที พร้อมกับที่บางรายหยิบชื่อ Meta ไปโยงกับ Metamucil ซึ่งเป็นชื่อยา
Meta, meet Metamucil. https://t.co/nOPW0x33At— Curtis L. Tate (@tatecurtis) October 28, 2021
Meta, meet Metamucil. https://t.co/nOPW0x33At— Curtis L. Tate (@tatecurtis) October 28, 2021
You know the old saying, "Never change your company name when you're hungry."— Church's Chicken (@ChurchsChicken) October 28, 2021
*comedian voice* isn't it meta that facebook thinks a name change will get us to forget that its hands are soaked in blood— Edward Ongweso Jr (redacted spooky) (@bigblackjacobin) October 28, 2021
นอกจากนี้ยังมีสื่อบางรายโยงคำว่า Meta เข้ากับคำว่าเมฮ์ (Meh) เป็นคำอุทานที่แสดงความเป็นกลาง หรือความเบื่อหน่าย เป็นคำที่เทียบเท่ากับการยักไหล่โดยใช้วาจาแทน ซึ่งในวิกิพีเดียอธิบายว่า "เมฮ์" แสดงให้เห็นว่าผู้พูดไม่แยแส ไม่สนใจ หรือเป็นกลาง ต่อคำถามหรือประเด็นที่กำลังพูดถึง
ว่าแต่ชาวเฟซบุ๊กแบบคุณ แคร์กันบ้างไหม?
Rebranding Facebook to Meta is last straw stuff for Zuckerberg before he launches sharks with laser beams attached to their heads— Fintan Walsh (@FintanYTWalsh) October 28, 2021
"facebook? never heard of them." - Zark Muckerberg, CEO of Meta pic.twitter.com/IoaYlwG7IQ— drew olanoff (@yoda) October 28, 2021
Facebook: We're changing our name to Meta!
The world: pic.twitter.com/3jZifneGEq— Britni Danielle (@BritniDWrites) October 28, 2021
Meta accomplishes only one thing. It allows Mark Zuckerberg to say he’s not the CEO of Facebook.
He will now do less controversial things like build a new virtual universe where he can be king.
While running Facebook.— Andy Slavitt 🇺🇸💉 (@ASlavitt) October 28, 2021
Can't have problems with Facebook if the company isn't called Facebook #Meta pic.twitter.com/AdZvrD1bWi— Luke Smith (@LukeSmithF1) October 28, 2021
just try to unsee it #Facebook #Meta pic.twitter.com/7DSvrUEvXm— EthanBaron (@ethanbaron) October 28, 2021
Meta, meet Metamucil. https://t.co/nOPW0x33At— Curtis L. Tate (@tatecurtis) October 28, 2021
Facebook changed its name to Meta because it’s self aware as hell— Chris Redd (@Reddsaidit) October 28, 2021
the only meta we acknowledge pic.twitter.com/xLkocXfWoV— love yo self (@MichellCClark) October 28, 2021
"Meta" is short for 'I meta girl in high school who I had a huge crush on only to find her years later on Facebook posting anti-vax links and Tom Hanks pedophile theories'— Matt 🎃swalt (@MattOswaltVA) October 28, 2021