แล้วไงใครแคร์?! ประมวลความซนของชาว Twitter ที่ล้อเลียน #Meta ชื่อใหม่ของ Facebook แบบแสบทรวง

#BREAK Facebook's new company name is Meta



It still has all the same problems it had this morning. pic.twitter.com/3AROaibCeU— Donie O'Sullivan (@donie) October 28, 2021

You know the old saying, "Never change your company name when you're hungry."— Church's Chicken (@ChurchsChicken) October 28, 2021

Rebranding Facebook to Meta is last straw stuff for Zuckerberg before he launches sharks with laser beams attached to their heads— Fintan Walsh (@FintanYTWalsh) October 28, 2021

*comedian voice* isn't it meta that facebook thinks a name change will get us to forget that its hands are soaked in blood— Edward Ongweso Jr (redacted spooky) (@bigblackjacobin) October 28, 2021

"facebook? never heard of them." - Zark Muckerberg, CEO of Meta pic.twitter.com/IoaYlwG7IQ— drew olanoff (@yoda) October 28, 2021

Facebook: We're changing our name to Meta!



The world: pic.twitter.com/3jZifneGEq— Britni Danielle (@BritniDWrites) October 28, 2021

Meta accomplishes only one thing. It allows Mark Zuckerberg to say he’s not the CEO of Facebook.



He will now do less controversial things like build a new virtual universe where he can be king.



While running Facebook.— Andy Slavitt 🇺🇸💉 (@ASlavitt) October 28, 2021

Can't have problems with Facebook if the company isn't called Facebook #Meta pic.twitter.com/AdZvrD1bWi— Luke Smith (@LukeSmithF1) October 28, 2021

Facebook changed its name to Meta because it’s self aware as hell— Chris Redd (@Reddsaidit) October 28, 2021

the only meta we acknowledge pic.twitter.com/xLkocXfWoV— love yo self (@MichellCClark) October 28, 2021

"Meta" is short for 'I meta girl in high school who I had a huge crush on only to find her years later on Facebook posting anti-vax links and Tom Hanks pedophile theories'— Matt 🎃swalt (@MattOswaltVA) October 28, 2021

ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปีที่มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) จะได้มีชื่อหน้าที่ตำแหน่งการงานใหม่ เพราะล่าสุดหนุ่มมาร์คประกาศว่า บริษัทที่สร้างมากับมือจะเปลี่ยนจากเฟซบุ๊ก (Facebook) ไปใช้ชื่อว่าเมต้า (Meta) อย่างเป็นทางการ ปรากฏว่าช่วงเวลาหลังการประกาศนั้นกลายเป็นนาทีทองที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) จำนวนไม่น้อยพร้อมใจแสดงปฏิกิริยากับชื่อ Meta โดยบางรายล้อเลียนการเปลี่ยนชื่อใหม่ของ Facebook แบบแสบคันพองามการล้อเลียนนี้เกิดขึ้นในขณะที่หนุ่มมาร์คให้เหตุผลการเปลี่ยนชื่อบริษัทว่า ชื่อ "Facebook" นั้นไม่ครอบคลุม "ทุกสิ่งที่บริษัททำ" อีกต่อไป เนื่องจากตอนนี้บริษัทมีทั้งอินสตาแกรม (Instagram), แมสเสนเจอร์ (Messenger), ชุดหูฟัง Quest VR และธุรกิจอื่นๆ อยู่ในมือ ดังนั้นแทนที่จะปล่อยให้ถูกมองว่าเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียเท่านั้น ซีอีโอคนเก่งจึงต้องการสะท้อน DNA ในชื่อบริษัทใหม่ ด้วยฐานะการเป็นบริษัทที่สร้างเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงผู้คนอย่างไรก็ตาม การประกาศนี้ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวโซเชียลมีเดียทุกราย โดยเฉพาะบน Twitter ที่เป็นเหมือนแหล่งเผยแพร่เอกสารลับและข่าวหลุดซึ่งเผยให้เห็นว่า Facebook เพิกเฉยต่อรายงานความเสี่ยงภายในระบบของตัวเอง ทำให้กระแสการสนทนาบน Twitter ถึงการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปในแง่บวกเท่านั้น แต่ผู้ใช้ Twitter จำนวนมากตอบรับข่าวในท่าทีเหมือนการยักไหล่ทำนองว่า “แล้วไงใครแคร์”ผู้ใช้บางรายมองว่าแม้จะเปลี่ยนชื่อ แต่เช้านี้ระบบ Facebook ก็ยังมีปัญหาที่แก้ไม่หายอยู่เหมือนเดิม ขณะที่บางรายแซวโดยยกคำคนโบราณว่า “อย่าตั้งชื่อบริษัทตอนกำลังหิว” ซึ่งล้อเลียนเหมือนว่าชื่อ Meta ถูกตั้งขึ้นแบบรีบร้อน นอกจากนี้ยังมีคำวิจารณ์ทีเล่นทีจริงว่า หรือการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอยากให้ผู้ใช้ลืมความผิดพลาดที่บริษัทเคยก่อ? และเพื่อให้หนุ่มมาร์คพูดได้เต็มปากว่า “เปล่านะ ผมไม่ใช่ซีอีโอเฟซบุ๊กแล้ว”ผู้ใช้บางรายจิกกัดซีอีโอคนเก่งว่านี่คือความพยายามในการสร้างจักรวาลเสมือนที่มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์กจะได้ขึ้นเป็นราชาแห่งโลกนั้นเสียที พร้อมกับที่บางรายหยิบชื่อ Meta ไปโยงกับ Metamucil ซึ่งเป็นชื่อยานอกจากนี้ยังมีสื่อบางรายโยงคำว่า Meta เข้ากับคำว่าเมฮ์ (Meh) เป็นคำอุทานที่แสดงความเป็นกลาง หรือความเบื่อหน่าย เป็นคำที่เทียบเท่ากับการยักไหล่โดยใช้วาจาแทน ซึ่งในวิกิพีเดียอธิบายว่า "เมฮ์" แสดงให้เห็นว่าผู้พูดไม่แยแส ไม่สนใจ หรือเป็นกลาง ต่อคำถามหรือประเด็นที่กำลังพูดถึงว่าแต่ชาวเฟซบุ๊กแบบคุณ แคร์กันบ้างไหม?