โรงหนัง AMC เปิดรับการใช้จ่ายด้วย Dogecoin แล้ว

ตามที่รายงานโดย U.Today ระบุถึง Adam Aron CEO ของ AMC ประกาศว่าบริษัทของเขาจะยอมรับ Dogecoin หลังจากทำการสำรวจความคิดเห็นบน Twitter ซึ่งยังได้รับแรงสนับสนุนจาก CEO ของ Tesla Elon Musk อีกด้วย โดยโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเพิ่มการสนับสนุน Bitcoin, Ethereum, Litecoin และ Bitcoin Cash ภายในสิ้นปีนี้ทั้งนี้ AMC ประสบปัญหาด้านรายได้ หลังจากรายรับลดลงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด 19 ทำให้โรงหนังต้องปิดตัวลงชั่วคราวตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรค ซึ่งทำให้ AMC ต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางการเงินมหาศาลในปี 2563 แต่หลังจากที่บริษัทได้ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยประกาศรับชำระค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงภาพยนต์ด้วยคริปโตจากนั้นจึงกลายเป็นที่รักของกลุ่มนักนิยมคริปโต นักนิยมเหรียญ meme ของ Reddit ร่วมกับ GameStop และบริษัทที่ประสบปัญหาอื่นๆ ส่งผลให้หุ้นของ AMC เพิ่มขึ้น 1,634% เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆ จะกลับมาเป็นปกติสำหรับโรงภาพยนตร์ในเครือชั้นนำ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมกว่า 3.9 ล้านคนทั่วโลกหลังเปิดดำเนินการ ส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากความสำเร็จของหนัง “007 No Time to Die” และ “Venom: Let There Be Carnage”