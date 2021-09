เอส เอฟ “COMEBACK TO CINEMA”

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ พร้อมกลับมามอบความสุขให้กับผู้ชมภาพยนตร์อีกครั้ง หลังภาครัฐคลายล็อกธุรกิจโรงหนัง ด้วยการยกระดับมาตรการ “ดูแลด้วยใจ” เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับลูกค้าและพนักงานทุกคน พร้อมแคมเปญ “Comeback to Cinema” ส่งโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษตอบแทนความคิดถึงนางสาวพิมสิริ ทองร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบล่าสุด ทำให้มีการประกาศปิดโรงหนังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัด นานที่สุดตั้งแต่ที่ เอส เอฟ ทำธุรกิจมา ถ้านับจากสาขาในกรุงเทพฯ เราปิดไปตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 และได้กลับมาเปิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รวมเป็นเวลา 158 วัน อันนี้เฉพาะรอบนี้ เพราะโรงหนังเป็นธุรกิจกลุ่มแรกๆ ที่ต้องหยุดให้บริการ และมักจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตให้เปิดอยู่เสมอ แม้ที่ผ่านมาจะไม่เคยมีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจากโรงหนังเลย เรายอมรับว่าเราได้รับผลกระทบหนัก แม้ว่าจะไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดทั่วประเทศ แต่การปิดสาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ ก็เหมือนกับการถูกปิดทั้งหมด เพราะโรงหนังไม่เหมือนธุรกิจอื่น หนังแต่ละเรื่องมีโอกาสเข้าฉายได้แค่ครั้งเดียว เมื่อสาขาในกรุงเทพต้องปิด ค่ายหนังจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าฉายออกไป ทำให้สาขาที่ยังเปิดได้ก็ไม่มีหนังใหม่ฉายไปด้วยล่าสุด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้โรงภาพยนตร์กลับมาเปิดได้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราที่จะได้ต้อนรับทุกคนกลับเข้าโรงหนัง Comeback to Cinema อีกครั้ง”นางสาวพิมสิริ กล่าวต่อว่า โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ไม่เพียงแค่มอบความสุขในการชมภาพยนตร์เท่านั้น แต่เรายังตั้งใจดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุด สำหรับการกลับมาเปิดให้บริการครั้งนี้ นอกจากมาตรการด้านสาธารณสุขที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง เอส เอฟ ยังได้ยกระดับตามมาตรการ “ดูแลด้วยใจ” เพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ดูหนังอย่างมีความสุข สะดวกสบาย มั่นใจ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมความพร้อมด้านพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว รวมถึงมีการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ในส่วนของโรงภาพยนตร์ได้รับการประเมินผ่านมาตรฐาน THAI STOP COVID PLUS (TSC+) ของกรมอนามัย พร้อมทั้งได้ติดตั้งอุปกรณ์หลอด UVC ภายในระบบปรับอากาศ และอบ Ozone เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในโรงภาพยนตร์ทั้งหมด นอกจากนี้ มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรคของบริษัท “BIOZONE” ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องฟอกอากาศที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่มีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เชื้อไวรัสต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ได้มากกว่า 99.99% ที่โรงภาพยนตร์ The Bed Cinema by Omazz เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์“เราดีใจที่จะได้กลับมาเปิดโรงภาพยนตร์อีกครั้ง เป็นการกลับมาที่เต็มไปด้วยหนังฟอร์มยักษ์ ที่รอให้ทุกคนมาดู ซึ่งตอนนี้จัดตารางกันแล้ว แต่ละสัปดาห์มีหนังใหญ่รอเข้าโรงเกือบจะทุกสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็น Black Widow, The Suicide Squad, No Time To Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Fast & Furious 9, Eternals, Venom: Let There Be Carnage, The Matrix 4, Spider-Man: No Way Home, The King's Man และแน่นอน โปรโมชั่น มีทั้งจากเอส เอฟ เอง หรือ พาร์ทเนอร์ที่จัดเต็ม พร้อมกิจกรรมมากมาย เพื่อต้อนรับทุกคนกลับสู่โรงหนังอีกครั้งที่ผ่านมา โรงหนังมีหน้าที่ในการดูแลความสุขของลูกค้าเมื่อลูกค้าชมภาพยนตร์ที่โรงหนัง แต่ในยุคนี้ไม่ใช่แค่มอบความสุขหรือความสะดวกสบายระหว่างชมภาพยนตร์ แต่เราต้อง Keep Caring, Keep Entertaining มอบความห่วงใย เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข พวกเราชาวเอส เอฟ ขอต้อนรับทุกคน Comeback to Cinema และเราอยากบอกทุกคนว่า “SF คิดถึงนะ… อยากเจอ” นางสาวพิมสิริ กล่าว.