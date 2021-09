ไทยเบฟ กางเผน PASSION 2025 มุ่งครองตำแหน่งผู้นำธุรกิจเครื่องดื่ม-อาหารครบวงจรอาเซียน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มธุรกิจเบียร์ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และกลุ่มธุรกิจอาหาร ตั้งโต๊ะแถลงแผนธุรกิจก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 โชว์ศักยภาพความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จตามวิสัยทัศน์ ประกาศกลยุทธ์ปรับแผนงานเพื่อเผชิญกับทุกโอกาสและความท้าทายเพื่อที่จะก้าวแกร่งขึ้นกว่าเดิม Stronger Together Towards 2025 ก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 ไปพร้อมกับการ "สร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต" (Creating and Sharing the Value of Growth) เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน (Stable and Sustainable ASEAN Leader) ภายใต้ PASSION 2025"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทุกธุรกิจต้องมีการตื่นตัวและมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อวางแผนรับมือกับวิถีใหม่ในยุค New Normal ไปพร้อมกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ว่าเราเองจะได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสที่มีการปิดช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญ แต่จากการปรับแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้บริษัทมีกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง"สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.64 กลุ่มไทยเบฟมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 36,638 ล้านบาท และยังคงเป็นบริษัทเครื่องดื่มและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รวมทั้งเป็นบริษัทเดียวในอาเซียนที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชียในด้านรายได้และมูลค่าทางการตลาด