TACC เดินหน้าผนึกพันธมิตรต่อยอดธุรกิจ

"ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์" เดินหน้าผนึกพันธมิตรต่อยอดธุรกิจ รุกขยายตลาดกาแฟ เพื่อเติมเต็มธุรกิจเครื่องดื่ม "ชัชชวี วัฒนสุข" ระบุเน้นนโยบายการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ รักษาความสามารถการทำกำไร เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตร เพื่อผลักดันการเติบโตสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำวิจัยพัฒนาในตลาดเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของไทย และต่อยอดธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ซึ่งการร่วมมือกับพันธมิตรจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงที่ผ่านมา ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ตามการขยายสาขาของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นพันธมิตรหลัก จะช่วยสนับสนุนยอดขายที่ดีได้"ในช่วงไตรมาส 3/64 ภาพรวมธุรกิจยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์โดยรวม แม้จะมีการล็อกดาวน์ แต่การทำงานในรูปแบบ Work from Home (WFH) ยังช่วยสนับสนุนในยอดขายเครื่องดื่มในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และในมุม All Café โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมายังมีผลตอบรับในระดับที่น่าพอใจ และประเมินว่าในไตรมาส 4/64 หากมีการเปิดเมืองท่องเที่ยวได้ตามที่นโยบายรัฐที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ จะส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคกลับมาฟื้นตัวได้เช่นกัน"ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ TACC ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ในระดับที่ดี ขณะเดียวกัน เดินหน้าผนึกพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ โดยล่าสุด TACC จับมือกับบริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “BONCAFÉ" เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ผลิต จำหน่ายเครื่องดื่ม ผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในฐานะคู่ค้าพันธมิตรภายใต้จุดประสงค์ การร่วมกันพัฒนาเป็นศูนย์นวัตกรรมวิจัยพัฒนาผลิตสินค้าอย่างครบวงจรให้แก่กันและกัน โดย TACC มีทีมวิจัยพัฒนาสูตรเครื่องดื่มที่มีความเชี่ยวชาญ และความสามารถชั้นนำระดับประเทศ ผลิตเครื่องดื่มให้เซเว่น อีเลฟเว่น แบล็คแคนยอน กาแฟพันธุ์ไทย และอื่นๆ รวมทั้งยังมีสูตรเครื่องดื่มในโถกดเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้รับรางวัลระดับโลก Superior Taste Award จาก International Taste Institute เช่น สูตรกาแฟลาเต้ และสูตรชาไทย รวมถึงสูตรเครื่องดื่ม All Café ที่ได้รับรางวัล คือ สูตรชามะนาว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังมีคู่ค้าพันธมิตรลูกค้ารายใหญ่ คือ เซเว่น อีเลฟเว่น และยังมีคู่ค้าซึ่งเป็นคู่ค้าพันธมิตรผู้จัดหา ปัจจัยทางการผลิตที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสนับสนุนในการวิจัยพัฒนา และผลิตสินค้าได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ จะช่วยทำให้ TACC สามารถพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพแบบครบวงจร มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน และรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดเครื่องดื่ม ซึ่งช่วยต่อยอดการขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่ม ตลอดจนจะสนับสนุนการก้าวสู่เป้าหมายของการเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ของไทย และเติบโตต่อยอดธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต