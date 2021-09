"Edward Snowden" แนะนานาชาติควรเปิดใจยอมรับ Bitcoin

“Bitcoin สามารถใช้เป็นตัวกลางสำหรับการโอนข้ามพรมแดน ซึ่งการใช้ bitcoin สำหรับการโอนเงินอาจลดต้นทุนการทำธุรกรรมเมื่อเทียบกับช่องทางการโอนเงินแบบเดิม”

“จุดเริ่มต้นของแนวโน้มที่กว้างขึ้นในกลุ่มประเทศเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน”

Today Bitcoin was formally recognized as legal tender in its first country.



Beyond the headlines, there is now pressure on competing nations to acquire Bitcoin—even if only as a reserve asset—as its design massively incentivizes early adoption.



