เครดิต สวิส มองลงทุนครึ่งหลังปี 64 ชี้ ตลาดตราสารทุนยังน่าสนใจ ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

เครดิต สวิส ฉายภาพรวมการลงทุนในครึ่งหลังปี 2564 โดยมองว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าเป็นผลมาจากการเร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจบริการในวงกว้าง โดยอาจเติบโตสูงถึงร้อยละ 5.9 ในปีนี้ และร้อยละ 4 ในปี 2565 แต่อย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงและความกังวลจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเริ่มหารือลดวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ เราคาดว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์จะชะลอตัวในปลายปี 2564 และมีการปรับขี้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2566นอกจากนี้อัตราการฉีดวัคซีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศอุตสาหกรรม ส่งผลให้การเว้นระยะห่างทางสังคมมีความจำเป็นน้อยลง การทยอยกลับมาเปิดเศรษฐกิจจะนำไปสู่การฟื้นตัวด้านการเติบโตของรายได้และการจ้างงานใหม่ อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ไวรัสที่กลายพันธุ์มากขึ้นเป็นภัยคุกคามต่อการสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีน และอาจต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ มีแนวโน้มสูงที่จะผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary Fiscal Policy) ของยุโรปมีการชะลอตัวลง แต่โครงการชดเชยให้กับพนักงานที่ถูกพักงานชั่วคราวคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปลายปี 2564 และยังคงสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศรษฐกิจนอกจากนี้เศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ขึ้นอยู่กับอัตราการเข้ารับการฉีดวัคซีน การตอบรับนโยบายของรัฐ และอัตราเงินเฟ้อจากปัจจัยด้านอุปทาน โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯและยูโรโซนน่าจะแข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสหน้า และเศรษฐกิจของจีนยังคงความแกร่งต่อไป ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่น ลาตินอเมริกา ตลาดเกิดใหม่ในยุโรป และเอเชียใต้ ต้องเผชิญกับปัญหาในระดับท้องถิ่นต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกจอห์น วูดส์ Chief Investment Officer ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ เครดิต สวิส กล่าวว่าขณะที่ เอ็ดวิน ตัน Head of Wealth Management Onshore and Head of Investment Advisory Solutions ประจำประเทศไทยของ เครดิต สวิส กล่าวว่าเครดิต สวิส คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.9 ในปี 2564 ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากภาวะถดถอยอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มสูงกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งเป้าไว้เป็นการชั่วคราว แต่ยังไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในระยะเวลาอันใกล้ สำหรับมุมมองของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเราเชื่อว่าจะยังคงอ่อนค่าลงไปอีก เมื่อเทียบกับสกุลเงินวัฎจักรอย่างดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และโครนนอร์เวย์ แต่มีมุมมองที่เป็นกลางมากขึ้นสำหรับสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า เช่น ฟรังก์สวิสหรือเงินเยนคาดว่ายุโรปจะเติบโตร้อยละ 4.2 ในปี 2564 เศรษฐกิจของยุโรปนั้นดีขึ้นอย่างมาก อัตราการฉีดวัคซีนในยุโรปเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าอัตราการฉีดวัคซีนนั้นจะใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมากขึ้น ทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วกว่าที่กังวลไว้ก่อนหน้านี้ การเปิดประเทศจะเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตยุโรปได้เป็นอย่างมาก ยุโรปน่าจะมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วในครึ่งปีหลัง เราจึงยังคงคาดการณ์ในเชิงบวกสำหรับสกุลเงินยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นถึง 1.24 ใน 12 เดือนข้างหน้าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเราคาดว่าจีนจะเติบโตร้อยละ 8.2 ในปี 2564 แม้ว่าการสนับสนุนนโยบายทางการคลังและการเงินในปีที่ผ่านมาจะล่าช้า อุปสงค์ภายนอกยังถือเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและค่าเงินหยวน ดุลการค้าที่แข็งแกร่งและเม็ดเงินที่ไหลเวียนอยู่เฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้มุมมองของเราที่มีต่อค่าเงินหยวนยังดำเนินไปในทิศทางบวก ถึงแม้จะมีความกังวลของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการเก็งกำไรค่าเงิน อันเนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินหยวนก็ตามเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 1.9 โดยความท้าทายด้านประชากรศาสตร์ของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นชดเชยด้วยความสามารถในการผลิตที่มั่นคง อันเนื่องมาจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีมาต่อเนื่อง เงินเยนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำยังคงอ่อนตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะกลาง เนื่องจาก Valuation เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงได้รับการชดเชยด้วยเงื่อนไขการสนับสนุนทางการเงิน และการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ทั้งผลประกอบการและกำไร เราสนใจตลาดตราสารทุนที่อิงวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี และสเปน โดยเน้นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น กลุ่ม Financials และ กลุ่ม Materials ในส่วนเอเชีย เราให้ความสนใจตราสารทุนเกาหลีและไทยเรายังคงมีมุมมองที่เป็นกลางต่อตราสารทุนจีน เนื่องจากการเติบโตที่เริ่มชะลอตัวลงหลังการฟื้นฟูของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเพื่อกลับสู่สภาวะปกติ ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐของจีนมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Internet และกลุ่ม Property ซึ่งลดความเชื่อมั่นในหมู่นักวิเคราะห์ แม้ว่า Valuation จะมีความสมเหตุสมผลมากขึ้น แต่ยังไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ตราสารทุนจีน outperform ตลาดโลกและตลาดเกิดใหม่เราให้ความสำคัญกับตราสารทุนไทย ซึ่งน่าจะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของวัฏจักรเศรษฐกิจโลก และการขึ้นราคาน้ำมันอันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมที่อิงกับวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งมีสัดส่วนการใช้น้ำมันมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ไทยได้เริ่มโครงการกระตุ้นการฉีดวัคซีน ซึ่งน่าจะเติมความหวังในการช่วยดึงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งและวิถีชีวิตแบบ New Normal เนื่องจากการปูพรมฉีดวัคซีนในตลาดที่พัฒนาแล้วดำเนินไปอย่างรวดเร็ว การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จึงเป็นเป้าหมายที่ไม่ไกลเกินเอื้อม เราเห็นว่ามีกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีน อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (สนามบินและสายการบิน) และธุรกิจการค้าปลีกแบบดั้งเดิม จะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์หลักจากการฟื้นตัวของการเดินทางระหว่างประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ เราคาดว่าอุตสาหกรรมที่อิงวัฏจักรเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่มพลังงานหรือกลุ่มการเงิน จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งและเปลี่ยนจากหุ้นที่มีการเติบโตสูง (Growth) เป็นหุ้นคุณค่า (Value) ได้ของจีน การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจแบบไร้การปล่อยคาร์บอนภายในปี 2603 ของจีนจะสร้างโอกาสมหาศาลให้กับอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน เช่น ยานพาหนะที่ใช้พลังงานทดแทนจะมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการแบตเตอรี่ในตลาดมากขึ้น กฎระเบียบข้อบังคับและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจะเป็นอีกแรงผลักดันส่งผลให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ หันมาใช้พลังงานแบบหมุนเวียน อาทิ ต้นทุนแผงโซลาร์เซลล์ที่ลดลงถึงร้อยละ 90 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาทำให้แผงโซลาร์เซลล์กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล เราชอบบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และสาธารณูปโภคของจีน ซึ่งมีการซื้อขายกันโดยใช้ distressed valuationsผลตอบแทนจากพันธบัตรทั่วโลกจะลดลง อย่างไรก็ตาม พันธบัตรจีนและพันธบัตรอื่น ๆ ในเอเชียยังคงให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ และคาดว่าจะ outperformเราให้ความสนใจ Asian USD credit ใน 12 เดือนข้างหน้า คาดว่าจะมีผลตอบแทนที่ร้อยละ 3 สำหรับ Asian investment grade USD credit และร้อยละ 6-8 สำหรับ Asian high-yield USD creditนอกจากนี้ เรายังสนใจ Chinese RMB bonds ที่ออกจำหน่ายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีผลตอบแทนที่ร้อยละ 5 ใน 12 เดือนข้างหน้าปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งตามการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมโลก (ไม่รวมจีน) โดยมีแรงส่งที่เกื้อหนุนแต่การฟื้นตัวของหุ้นเริ่มมีความเสถียรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตในจุดสูงสุดเริ่มที่จะใกล้เข้ามาเนื่องจากปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอเริ่มที่จะคลี่คลาย หุ้นกลุ่มแร่โลหะได้ชะลอตัวลงด้วยอัตราการเติมสินค้าที่ลดลง และอาจนำไปสู่ภาวะสินค้าล้นตลาดในไม่ช้าข่าวความคืบหน้าของวัคซีนได้กระตุ้นการฟื้นตัวในกลุ่มย่อยของอุตสาหกรรมที่อิงกับวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น การค้าปลีกและสำนักงาน แต่โอกาสที่จะขึ้นต่อนั้นค่อนข้างจำกัด เนื่องจาก valuation นั้นไม่น่าสนใจ และผลกระทบอันเนื่องมาจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซและมาตรการการทำงานที่บ้าน