เอ็กซ์สปริงเตรียมเปิดขาย 'โทเคน สิริฮับ' เคาะจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10 บาท จำนวน 240 ล้านโทเคน

ทั้งนี้ “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ” ตั้งเป้าระดมทุน 2,400 ล้านบาท ด้วยการกระจายโอกาสให้นักลงทุนทุกกลุ่มสามามารถลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าโครงการระดับพันล้าน ด้วยมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10 บาทต่อ 1 โทเคน ในขณะเดียวกัน ยังมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่ดีและสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เสนอขายจำนวนจำกัดเพียง 240 ล้านโทเคน ใช้ระบบการจัดสรรตามลำดับการชำระเงินสำเร็จของผู้ลงทุนแต่ละราย (First come first served) โดยนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนกับโทเคนดิจิทัล “สิริฮับ” (SiriHub Token) ได้ 2 กลุ่ม โดยสิริฮับ A (SiriHubA) มอบส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสที่ 4.5% ต่อปี และสิริฮับ B (SiriHubB) มอบส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสสูงถึง 8% ต่อปี และส่วนแบ่งจากการจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการทั้ง 2 กลุ่มผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) คือการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงได้ และสามารถเริ่มต้นจากเงินลงทุนจำนวนน้อยด้วยมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำเพียง 10 บาท (1 โทเคน) ซึ่งสามารถเลือกได้จากโทเคนดิจิทัล 2 กลุ่ม คือ (1) สิริฮับ A (SiriHubA) เสนอขายจำนวน 160 ล้านโทเคน มูลค่า 1,600 ล้านบาท (2) สิริฮับ B (SiriHubB) เสนอขาย 80 ล้านโทเคน มูลค่า 800 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขาย 2,400 ล้านบาท โดยมีกลไกการคุ้มครองนักลงทุนในทุกขั้นตอน"โทเคนดิจิทัลสิริฮับ เป็นการลงทุนในกระแสรายรับจากค่าเช่าของกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส โครงการที่มีศักยภาพซึ่งตั้งอยู่ภายใน T77 คอมมูนิตีแห่งการอยู่อาศัยยุคใหม่ใจกลางอ่อนนุช โดยมี บมจ.แสนสิริ เป็นผู้เช่าอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส เต็มพื้นที่ 100% เพียงรายเดียวและเป็นสัญญาเช่ายาวถึง 12 ปี โดยจ่ายค่าเช่าปีละ 149.4 ล้านบาท ในขณะที่โครงการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ มีอายุโครงการ 4 ปี ดังนั้น นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าโครงการนี้จะมีรายรับที่ต่อเนื่อง"ผู้ถือสิริฮับ A จะได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส 4.5% ต่อปี และได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการจำนวนไม่เกิน 1,600 ล้านบาท ขณะที่ผู้ถือสิริฮับ B จะได้รับส่วนแบ่งรายได้สูงถึง 8% ต่อปี และยังได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการเฉพาะส่วนเกิน 1,600 ล้านบาทเป็นต้นไป ซึ่งจากการวิเคราะห์มูลค่าตลาดทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของสิริ แคมปัส โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 ราย คาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 4 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดของโครงการนี้จะมีมูลค่าประมาณ 2,600 ล้านบาท นอกจากนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ราคาที่ดินของศูนย์วิจัยและประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้สรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียง โดยในปี 2564 มีราคาอยู่ที่ 1.1 ล้านบาทต่อ ตร.ว. และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินโครงการมีศักยภาพที่ดี และมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงนอกจากนี้ ในการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับครั้งนี้ถูกรองรับด้วยเทคโนโลยีระบบบล็อกเชน (Blockchain) ของเทโซส (Tezos) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ทันสมัยที่สุดถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการระดมทุนในรูปแบบของโทเคนดิจิทัลที่มีสินทรัพย์อ้างอิงโดยเฉพาะ ทำให้ระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมีการตรวจสอบด้านการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) ก่อนที่จะได้รับอนุญาตเข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (Whitelists) ให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัล การเรียกคืน (Clawback) ตลอดจนการจัดการทะเบียนผู้ถือโทเคนและจำนวนโทเคน (Capitalization Table หรือ Cap Table) แบบเรียลไทม์ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวนอกจากนี้ เอ็กซ์สปริง ดิจิทัลยังทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ร่วมกันกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ของธุรกรรมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด ตั้งแต่การเริ่มจนกระทั่งจบโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ โดยมีบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นทรัสตี รวมทั้งไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอจี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ ทำให้นักลงทุนที่ลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริฮับ มั่นใจได้ 100% ถึงความโปร่งใสและมั่นคงปลอดภัยโดยนักลงทุนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน XSpring ทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อศึกษาข้อมูลและเปิดบัญชียืนยันตัวตน รวมถึงการทำแบบทดสอบความรู้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ เมื่อถึงเวลาเปิดจองซื้อจะสามารถทำการจองซื้อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเริ่มต้นลงทุนรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัลได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง