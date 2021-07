CMC จับมือ Zipmex รุกตลาดคริปโตฯ เปิดซื้อขายคอนโด-บ้าน รับทุกสกุลเหรียญกับทุกโครงการ

"เจ้าพระยามหานคร" จับมือร่วมกับบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด แพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของเอเชีย รุกตลาดคริปโตฯ พลิกวงการอสังหาริมทรัพย์สู่การลงทุนแห่งอนาคต พร้อมให้นักลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทุกโครงการของ CMC รองรับเหรียญคริปโตฯ ทุกสกุล บนแพลตฟอร์ม Zipmex แล้ววันนี้

"ก้าวแรกของ CMC กับการมุ่งขยายลูกค้าฐานการซื้อคอนโดมิเนียม-บ้าน ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนในตลาดคริปโตฯ ทั้งไทยและต่างชาติ สำหรับการก้าวเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ที่ดีของทุกโอกาสที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่ความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของ CMC ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพชั้นนำของประเทศไทย"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บททำเลศักยภาพชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า(Digital Financial Service)โดยจับมือร่วมกับบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ผู้ให้บริการ Platform การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของเอเชีย ทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการซื้อคอนโดมิเนียม-บ้าน ด้วยคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการชำระเงินใหม่และมอบความสะดวกให้แก่ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกแบบไร้พรมแดน ซึ่ง CMC มองเห็นเทรนด์การเปิดรับสกุลเงินดิจิทัลของตลาดคริปโตฯ ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ CMC รองรับการซื้อขายคอนโดมิเนียม-บ้าน ด้วยคริปโตฯ ผ่านโทเคนดิจิทัลทั้งหมด ได้แก่ BTC, ETH, ZMT, USDT, USDC, XRP, LTC, BCH, GOLD, C8P, LINK, OMG, SXP, MKR, ENJ, YFI, SAND, COMP, XLM, SIX และโทเคนดิจิทัลอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม Zipmex ขณะเดียวกัน ลูกค้าสามารถจัดสรรการใช้คริปโตฯ ในการชำระค่าซื้อคอนโดมิเนียม-บ้าน ทั้งการจ่ายเป็นค่าจอง ค่าทำสัญญาซื้อขาย ค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าส่วนกลางได้ทุกโครงการของ CMC GROUP เช่น โครงการคอนโดมิเนียมเดอะ คิวเว่ ติวานนท์ (THE CUVÉE Tiwanon), The Clev Riverline เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง, Bangkok Horizon Lite @สถานีเพชรเกษม 48, Bangkok Feliz @สถานีบางแค, Chateau in Town รัชโยธิน และ Cybiq รามคำแหง 24 เป็นต้น และโครงการทาวน์โฮม Kasa Deva สาทร-วงแหวน เฟส 2-3 และบ้านเดี่ยว The Rich พระราม 2ผู้จัดการฝ่ายบริหารประเทศไทย Zipmex Thailand กล่าวว่า ที่ Zipmex เราเชื่อว่าทุกวัน คือ วันใหม่สำหรับการเริ่มต้นแนวคิดใหม่ เราไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการช่วยให้ผู้คนลงทุนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่ง การประกาศการร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นมากกว่าความสามารถในการซื้อขายด้วยคริปโตฯ แต่จะช่วยให้ผู้คนสามารถซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ ZipUp และ ZipLock ของเราซึ่งให้โบนัสเป็นประจำทุกวันนั้นทำให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของเราสามารถจ่ายค่าจำนองเพื่อซื้อบ้านในฝันได้ Zipmex ให้ความสำคัญกับการพัฒนา และการให้บริการทางการเงินด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มของเราที่แตกต่างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Zipmex Thailand กล่าวเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นมากกว่ากระแสจากสืบเนื่องมาจากการพัฒนาการใช้งานจริง (Use-Cases) ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ปัจจุบันลูกค้าสามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์ และการบริการได้ด้วยสกุลเงินคริปโตฯ รวมถึงการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน การมาของคริปโตฯ นั้นทำให้การเข้าซื้อและเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นง่ายขึ้น ด้วยประโยชน์จากเทคโนโลยีบัญชีแบบกระจายอำนาจ (DLT) ที่ช่วยเพิ่มความไว้วางใจผ่านความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งบล็อกเชนจะช่วยเร่งกระบวนการทำสัญญาประหยัดเวลา และลดต้นทุนผ่านระบบสัญญาอัจฉริยะ รวมถึงการทำให้การลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ มีสภาพคล่องมากขึ้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC กล่าวเพิ่มเติมว่า “การรุกตลาดคริปโตฯ จับมือร่วมกับ Zipmex พันธมิตรที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิเอเชีย เป็นการพลิกวงการอสังหาริมทรัพย์สู่การลงทุนแห่งอนาคตครั้งสำคัญ สำหรับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การพัฒนาของ CMC แบบไร้พรมแดน ด้วยระบบรองรับการชำระเงินด้วยคริปโตฯ และสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากลและรักษาความปลอดภัยของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม Zipmex และในอนาคตยังพิจารณาถึงการรับชำระเงินด้วยคริปโตฯ ในธุรกิจเครือข่ายของ CMC GROUP ทั้งหมด นอกจากนี้ CMC มีทีมเจ้าหน้าที่ขายมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดย CMC พร้อมแล้วที่จะให้บริการซื้อขายคอนโด-บ้าน ทำเลดีราคาคุณภาพ ตั้งแต่วันนี้ (19 กรกฎาคม 2564) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmc.co.th หรือสอบถามโทร.1172