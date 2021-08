ASPS เสี่ยงปรับคาดการณ์ GDP ปีนี้ติดลบ หั่นกำไร บจ.อีกรอบรับผลล็อกดาวน์รอบใหม่

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส (ASPS) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในเดือน ส.ค.64 ยังคงได้รับความกังวลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เร่งตัวขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์คุมเข้มหลายจังหวัดมากขึ้น ส่งผลให้การบริโภคชะลอตัว หวังพึ่งได้เพียงภาคส่งออกเท่านั้น ส่งผลให้เกิด Downside ทั้งประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) และกำไรบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ ดังนั้น ฝ่ายวิจัยฯ แนะนำลดน้ำหนักหุ้นไทยลง 5% เหลือ 25% (Underweight)"มุมมอง ASPS ประเมินว่าการ Lockdown จะส่งผลให้ GDP ไทยชะลอตัวลงในงวดไตรมาส 2-3/64 โดยคาดจะหดตัวทั้ง %qoq และ %yoy หากยืดเยื้อไปถึงปลายปีมีโอกาสที่ไตรมาส 4 อาจชะลอตัวอีก เป็นประเด็นที่ต้องติดตาม โดยรวมมีโอกาสสูงที่ GDP Growth ทั้งปี 64 อาจจะพลิกกลับมาติดลบได้" นายเทิดศักดิ์ กล่าวจากมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ส่งผลให้ ASPS คาดว่าทางภาครัฐยังจำเป็นต้องออกมาตรการทางการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเรารักกัน เราชนะ หรือจากข้อเสนอของภาคเอกชนที่ในช่วงเดือน ก.ค.เสนอให้นำโครงการ "ช้อปดีมีคืน" กลับมาอีกครั้ง ด้านนโยบายการเงินคาดว่าทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำที่ 0.5% ต่อไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าเป็นอย่างน้อย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนายเทิดศักดิ์ กล่าวถึงการลงทุนต่างประเทศว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก แต่ในประเทศพัฒนาแล้วมีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรที่สูง จึงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศที่มีการฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรที่ต่ำ ฝ่ายวิจัยฯ คงน้ำหนักหุ้นต่างประเทศไว้ที่ 35% ของพอร์ตการลงทุน (Overweight) กลยุทธ์เน้นหุ้นพื้นฐานดีในแถบประเทศพัฒนาแล้ว อย่าง Facebook Inc (FB US) และ United Health (UNH US)นายเทิดศักดิ์ กล่าวถึงตลาดตราสารหนี้ว่า นักลงทุนยังอยู่ในช่วง Wait & See เพื่อรอดูการมุมมองการปรับ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จึงแนะนำยังคงน้ำหนักตราสารหนี้ไว้ 15% ของพอร์ตรวม (Underweight) เน้นตราสารหนี้ที่ มี Rating ระดับ Investment Grade ขึ้นไป Top picks คือ WHAUP267Aสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในเดือน ส.ค. มีหลายปัจจัยที่ต้องจับตามองไม่ว่าจะเป็น 1) อาจเห็นการส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ Fed จากการประชุมช่วงกลางเดือน หรือการประชุม Jackson Hole ช่วงปลายเดือน กดดันให้นักลงทุนน่าจะอยู่ในสภาวะ Wait and See เพื่อรอการส่งสัญญาณของเฟดที่ชัดเจนขึ้น2) บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งเอเชียที่ยังคงผันผวนจากความไม่แน่นอนของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ (Policy Uncertainty Risk) ของจีน ที่เพิ่มความเข้มงวดการกำกับดูแลในหลายธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ป้องกันการผูกขาด และสร้างความเสมอภาค ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการลงทุน เพื่อรอประเมินสถานการณ์ได้และ 3) โควิด-19 สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดหนักในไทย โดยช่วงปลายเดือน ก.ค. มีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงถึง 1.7 หมื่นราย/วัน และถ้าเทียบต่อสัดส่วนประชากรยังสูงสุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้าง Downside ทางเศรษฐกิจทั้งในมุมมองสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจในไทยที่เคยคาดว่า GDP ไทยปี 64 จะขยายตัวเฉลี่ยราว 2% เริ่มทยอยปรับลดประมาณการลงมาเหลือเฉลี่ยราว 1% รวมถึงมุมมองต่างชาติอย่าง IMF ก็ปรับลด GDP64F ไทยลงเช่นกัน ล่าสุดเหลือ 2.1%โดยทั้ง 3 ปัจจัยที่มารวมกันในเดือน ส.ค. ล้วนกดดัน Fund Flow ให้มีโอกาสไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 หรือขายสุทธิทุกเดือนในปีนี้ ซึ่งในเดือน ส.ค. ยังเป็นฤดูกาลรายงานงบไตรมาส 2/64 เบื้องต้นฝ่ายวิจัยฯ ประเมินจากข้อมูลการทำ Earning Preview 48 บริษัท พบว่า กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นถึง 67%yoy แต่ลดลง -5%qoq แสดงว่า มีโอกาสที่ผลประกอบการยังดี แต่น่าจะผ่านจุดสูงสุดในงวดไตรมาส 1/64 ไปแล้ว"แม้ส่วนใหญ่บริษัททำผลประกอบการงวดไตรมาส 2/64 ดี และเติบโต yoy แต่นักลงทุนจะต้องระวังกับดักงบไตรมาส 2/64 เนื่องจากช่วงเดือน ส.ค. น่าจะมีการทยอยปรับลดประมาณการลงหลายบริษัท จากความเสี่ยงโควิด-19 กลับมาระบาดแรงในช่วงนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนัก คือ กลุ่มท่องเที่ยว ขนส่ง รับเหมาฯ บันเทิง และศูนย์การค้า และที่สำคัญคือ มุมมองของ Bloomberg Consensus ยังแทบไม่มีการใส่ผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่เข้าไปเลย" นายเทิดศักดิ์ กล่าวจากความเสี่ยงต่างๆ ในเดือน ส.ค.กดดันให้การลงทุนจำเป็นต้องกระชับพอร์ต แนะนำถือเงินสดราว 20-30% ส่วนกลยุทธ์การลงทุนแนะนำเลือกหุ้นงบ 2Q64 เติบโตดี พร้อมกับมีปันผลสูง (MCS, TVO, SAPPE, SAT) หรือได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ค่อนข้างจำกัด (GPSC, JMART, DOHOME)