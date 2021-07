หุ้น Huobi ร่วงหนัก หลังปิดกิจการในปักกิ่ง

จากการรายงานของ Forkast.News ระบุในวันนี้ว่า Beijing Huobi Network Technology Co. Ltd. ซี่งก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคมปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.54 ล้านดอลลาร์ โดยล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศยกเลิกการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อหน่วยงานในประเทศด้าน Li Lin ประธานใหญ่ของ Huobi ซึ่งถือหุ้นของบริษัทในปักกิ่งกว่า 70.5% เป็นผู้รับผิดชอบในการปิดกิจการของบริษัท ได้ขอให้เจ้าหนี้รายงานสิทธิ์ของตนกับทีมของเขาตามหนังสือแจ้งโฆษกของ Huobi Global กล่าวอย่างไรก็ตามจากมาตรการการปราบปรามคริปโตในประเทศจีนทำให้ Huobi ได้มีการดำเนินธุรกิจการค้านอกประเทศจีน แต่ Beijing Huobi Network Technology ยังคงมีการให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี บล็อกเชน ขณะที่แอปพลิเคชัน Huobi OTC บน App Store ของ Apple ในปักกิ่งยังคงเปิดให้ดาวน์โหลด ตามรายงานของทาง Forkast.Newsตัวแทนของ Huobi กล่าวกับทั้งนี้หลังจากปิดกิจการในปักกิ่ง หุ้นของ Huobi Technology Holdings Ltd. ที่จดทะเบียนในฮ่องกงก็ร่วงลง 21.88% และปิดการซื้อขายในวันนี้ด้วยราคา 9 ดอลลาร์อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ปิดกิจการในประเทศจีน โดยเมื่อเดือนที่แล้ว แพลตฟอร์ม OKEx ก็ได้ประกาศยกเลิกการจดทะเบียน Beijing Lekuda Network Technology ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของบริษัทในประเทศจีนนอกจากนี้แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมคริปโตบางส่วน ได้บอกกับทาง Forkast.News ว่าการปิดกิจการของ Huobi ในปักกิ่งจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญใด ๆ ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากหน่วยงานในปักกิ่งไม่ได้มีส่วนร่วมกับการดำเนินการซื้อขายคริปโตขณะที่นักวิเคราะห์จากบริษัทวิจัยคริปโตเชื่อว่าการปิดกิจการของ Huobi อาจเป็นการตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของประเทศจีน ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้ว Huobi ได้หยุดให้บริการซื้อขายอนุพันธ์คริปโตแก่ผู้ใช้ในประเทศจีนและไต้หวันขณะที่ในประเทศไทยนั้น Huobi ได้ถูก สำนักงาน ก.ล.ต.มีมติให้ ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวโดยกำหนดให้ลูกค้าถอนสินทรัพย์ออกจากแพลตฟอร์ม ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร และเปลี่ยนแพลตฟอร์มเพื่อการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยล่าสุดยังไม่มีการเปิดเผยจาก บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกหรือไม่