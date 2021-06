พฤกษาเปิด "พลัมคอนโด สุขุมวิท 62" ใกล้รถไฟฟ้า ราคาไม่ถึง 2 ล้าน เจาะตลาดคอนโดคนรุ่นใหม่

นายปิยะ ประยงค์

“พลัมคอนโด สุขุมวิท 62”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในเดือนมิถุนายน 2564 นี้จะเปิดขายมูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท พัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise อยู่ในซอยสุขุมวิท 62 ทำเลใกล้ BTS สถานีบางจาก ระยะเดินถึงสะดวกเพียง 550 เมตร และใกล้ทางด่วนเพียง 2 นาที ซึ่งทำเลสุขุมวิทอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นทำเลใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีสถานที่สำคัญรายล้อมมากมาย ทั้งย่านธุรกิจ ย่านกินดื่มเที่ยว แหล่งชอปปิ้ง เป็นเส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายหลักของกรุงเทพฯ ทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยในย่านนี้อย่างต่อเนื่อง เปิดตัวราคาเริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาท หรือ ราคา 72,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้น ซึ่งราคานี้ในทำเลสุขุมวิทถือว่าหาแทบไม่มีอีกแล้ว คุ้มค่าไม่ว่าจะซื้อเพื่ออยู่อาศัย หรือซื้อเพื่อลงทุนโดยมีผลตอนแทน (Yield) อยู่ที่ประมาณ 5%“โดยคอนโดมิเนียมแบรนด์อยู่ในช่วงราคา 1-3 ล้านบาท จับกลุ่มลูกค้าที่เป็น New Generation อายุ 20-35 ปี ที่มองหาที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่า โดยจุดเด่นของแบรนด์พลัมคอนโด คือ การมีพื้นที่เพียงพอที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ ซึ่งจากผลการทำรีเสิร์ชพบว่า พื้นที่เป็นปัจจัยแรกที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อ เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดการออกแบบทุกตารางนิ้วให้สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบโดยคำนึงถึงรูปแบบวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ มีการคิดเผื่อไปถึงเทรนด์ในการอยู่อาศัยในอนาคตเพื่อรองรับการใช้ชีวิตไปวันข้างหน้า (Tomorrow Reimagined) รวมถึงผสานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย รองลงมาคือเรื่องการบริการหลังการขาย ซึ่งเราได้จัดตั้งทีมเฉพาะเพื่อดูแลลูกค้าหลังจากเข้าอยู่อาศัยแล้ว โดยพฤกษาเปิดขายพลัมคอนโดมาแล้วเกือบ 20 โครงการ และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมในทุกโครงการ เนื่องจากทำเลและโปรดักต์ที่โดนใจลูกค้า ตอกย้ำการเป็นเจ้าตลาดคอนโดสำหรับคนรุ่นใหม่และเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่ลูกค้านึกถึง และยังคงมุ่งมั่นเสาะหาทำเลศักยภาพสำหรับเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป”พลัมคอนโด สุขมวิท 62 ออกแบบภายใต้แนวคิด Comfy and Easy at Sukhumvit พัฒนาเป็นคอนโด Low-Rise 8 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่โครงการเกือบ 2 ไร่ จำนวนห้อง 222 ยูนิต มีห้องพักให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ Studio 23.75-24.5 ตร.ม. 1 Bedroom 28.5-32.5 ตร.ม. และ 1 Bedroom Plus 34.75-35 ตร.ม. สิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ประกอบไปด้วย Creative Garden, Double volume Lobby, Social Lobby, Co-working area, Fitness, Garden view Sauna, Panoramic swimming pool, Rooftop Garden และ Private Live room ซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ โดยสามารถใช้เป็นห้องประชุมในรูปแบบการทำงานแบบ Work From Home หรือสามารถใช้เป็นสถานที่ Live ขายของออนไลน์หรือถ่ายรูปสินค้าได้เลย ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนใหญ่ของโครงการจะตั้งอยู่ที่ชั้น Rooftop ทำให้ผู้พักอาศัยได้พักผ่อนไปพร้อมๆ กับการดูวิวเมืองสุขุมวิทไปด้วยวันที่ 19-20 มิ.ย.64 นี้ เปิดจอง Exclusive Sale รับข้อเสนอพิเศษเฉพาะในงานมากมาย เช่น ฟรีเฟอร์นิเจอร์ (Fully Fitted) ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ยิ่งจองเยอะ ยิ่งได้รับส่วนลดเยอะ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อยูนิต ราคาเริ่มต้นเพียง 1.79 ล้านบาท ลงทะเบียนรับส่วนลดคลิก https://bit.ly/2SI4bFK