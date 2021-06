แกรนด์ ยูนิตี้ เดินเกม “เดนิม จตุจักร” เปิดตึกใหม่ ส่งแคมเปญ “จองเบาๆ ไม่เอาก็คืน”

แกรนด์ ยูนิตี้ เดินเกมรุกตลาด “เดนิม จตุจักร” เปิดตึกใหม่ ส่งแคมเปญตอบโจทย์ผู้บริโภค “จองเบาๆ ไม่เอาก็คืน” ให้เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมใหม่ เพียงจองและทำสัญญา 10,000 บาท* ไม่ต้องผ่อนดาวน์จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์* ครั้งแรกสำหรับโครงการพรีเซล หวังลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยใหม่เป็นของตัวเอง พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยบริการ Live Video Tours ชมและจองคอนโดมิเนียมได้จากที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์

“จองเบาๆ ไม่เอาก็คืน” กับโครงการเดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) เปิดตึกใหม่

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและกลยุทธ์องค์กร บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ GRAND UNITY - Makes Sense กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถือว่าท้าทายมากในรอบหลายสิบปีสำหรับทุกธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ“บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อม รวมถึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ตอกย้ำกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ Year of Optimization โดยคิดแคมเปญที่ตอบโจทย์ เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า จึงเกิดเป็นแคมเปญแคมเปญที่เป็นการช่วยลูกค้าที่ต้องการซื้อคอนโดในช่วงสถานการณ์นี้ เพียงจองและทำสัญญา 10,000 บาท* พักชำระค่างวดการผ่อนดาวน์ ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ซื้อได้สำรองเงินสดติดตัวไว้ไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ค่อยยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกสำหรับโครงการพรีเซลเป็นโอกาสของผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงที่จะได้คอนโดในราคาที่คุ้มค่า หรือแม้ว่าในอนาคตหากลูกค้าเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เปลี่ยนใจไม่ขอยื่นกู้ต่อ ทางบริษัทฯ ก็ยินดีคืนเงินจองและทำสัญญาให้เต็มจำนวน* (ยกเว้นกรณีมีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)”โครงการ “เดนิม จตุจักร” ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9-0-1.6 ไร่ มีอาคารพักอาศัยทั้งหมด 3 อาคาร มีความสูงตั้งแต่ 37 ชั้น 33 ชั้น และ 22 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถ 1 อาคาร สูง 10 ชั้น ภายใต้แนวคิด “PLAN TO LIVE UNPLANNED” ไม่มีเหตุผลให้ต้องคิด กับคอนโดที่แพลนไว้ให้ครบ สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการจัดเต็มมากกว่า 26 รายการ ทั้ง Workout Area & Hangout Area พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 ไร่ ใจกลางย่านจตุจักร- ใกล้สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางคมนาคมทางรางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีเป้าหมายพัฒนาให้กลายเป็น Complex City จนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน- เดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และ MRT สวนจตุจักร ทั้งยังเชื่อมต่อกับถนนหลัก 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว และถนนวิภาวดีรังสิต- ใกล้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ขนาดรวมกันกว่า 726 ไร่ ทั้งสวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ- ห้างสรรพสินค้าและแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ตลาดนัดสวนจตุจักร และตลาด อ.ต.ก.พร้อมกันนี้ แกรนด์ ยูนิตี้ ยังได้สนับสนุนในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่สนใจเยี่ยมชมโครงการผ่าน Live Video Tours เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยขั้นตอนง่ายๆ1.) เพิ่มเพื่อน Line Official @GrandUnity หรือโทร.0-2652-4000 แจ้งขอรับบริการ Live Video Tours2.) แจ้งวันและเวลาที่สะดวก พร้อมยืนยันช่องทางการรับบริการ3.) สั่งจองห้องชุดได้ทันที พร้อมรับส่วนลดพิเศษเพิ่ม 10,000 บาท*ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถเข้าชมโครงการของแกรนด์ ยูนิตี้ ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยมาตรการป้องกันสูงสุดได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. *เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด