ตลาดส่งออกแนวโน้มสดใส หนุนผลงาน CBG ฟื้นยาวถึงปี 2565

กำลังเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ได้รับการจับตาในช่วงนี้ ด้วยว่าราคาหุ้นของบริษัทอาจถึงรอบรีบาวนด์ หลังจากปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเป็นหุ้นที่ได้เข้าคำนวณใน MSCI GLOBAL STANDARD INDEX รอบล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้แจ้งผลงานไตรมาส 1/2564 บริษัทมีกำไร 700.21 ล้านบาท ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร 800.95 ล้านบาท อัตรากำไรอยู่ที่ 19.1% ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 19.7%การลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากรายได้จากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศลดลง 16.2% โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV เนื่องจากมีปัจจัยเฉพาะตัวด้านการเมืองในพม่าในระยะแรก อีกทั้งยังมีการล็อกดาวน์ในหลายเมืองของประเทศกัมพูชาจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณการขายเฉลี่ยต่อเดือนปรับตัวลดลง และส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงทำให้รายได้จากการขายอยู่ที่ 4,030 ล้านบาท ลดลง 0.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากปริมาณคำสั่งซื้อที่ลดลงของการส่งออกเครื่องดื่มบำรุงกำลังไปยังตลาดต่างประเทศ ขณะที่ตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศเชิงปริมาณสำหรับไตรมาส 1/2564 หดตัว 5.6% จากไตรมาส 1/2563 แต่บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณได้ที่ 21% คิดเป็นอันดับ 2 ของตลาดขณะที่ตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลดริงก์เชิงปริมาณไตรมาส 1/64 หดตัว 7.8% จากไตรมาส 1/63 และส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณอยู่ที่ 9% เพิ่มขึ้นจาก 8.1% ในไตรมาส 4/63 คิดเป็นอันดับ 2 ของตลาด อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการเปิดตัววู้ดดี้ ซี+ล็อค Collagen Mixed Burry เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา โดยบริษัทคาดว่าจะช่วยดึงกลุ่มฐานลูกค้าใหม่เข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสวยรักงามและกลุ่มรักสุขภาพนอกจากนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายคาดว่า แม้ตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศและตลาด CLMV หดตัวในไตรมาส 1/2564 แต่รายได้จากการขายของ CBG สามารถทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากวู้ดดี้ ซี+ล็อค ที่เปิดตัวในกลางมีนาคมปีที่แล้วช่วยชดเชย แต่อัตรากำไรขั้นต้นที่อ่อนแอลงเหลือ 38.6% ในไตรมาส 1/64 เมื่อเทียบกับ 42.4% ในไตรมาส 1/63 และสมมติฐานที่ 41.0%อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/64 จะกลับมาเป็นบวก โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาด CLMV โดยเฉพาะความต้องการในพม่าที่ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น และหลังการปฏิวัติ 3 เดือน และความต้องการในกัมพูชาจะฟื้นตัวหลังการผ่อนคลายข้อบังคับในพฤษภาคมขณะเดียวกันเชื่อว่าด้านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง จำกัด ประเมินถึงทิศทางธุรกิจ CBG ว่า บริษัทรายงานกำไรหลักไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 700 ล้านบาท ลดลง 13% เทียบปีก่อน และ 20% จากไตรมาสก่อน ซึ่งต่ำกว่าที่คาด 7% เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด (อยู่ที่ 38.6% เทียบกับที่คาดไว้ 40.8%) และต่ำกว่าที่ตลาดคาด 10% เนื่องจากอัตรากำไรที่ต่ำกว่าคาด ทำให้ผลประกอบการไตรมาส 1/64 ที่อ่อนตัวส่งผลกดดันต่อราคาหุ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าราคาหุ้นที่น่าเข้าซื้อยังมั่นใจอยู่ในช่วง 106-114 บาท เนื่องจากมูลค่าที่น่าสนใจด้วยแรงหนุนจาก P/E ที่แข็งแกร่งที่ 26-28 เท่าส่วน บล.ทิสโก้ จำกัด ประเมินแนวโน้ม CBG ว่าแนวโน้มส่งออกเริ่มดีขึ้น แต่ยังได้ผลกระทบจากมาร์จิ้นที่ลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และบริษัทคาดว่าผลกระทบด้านการส่งออกของบริษัทได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 1/64 ทั้งประเทศกัมพูชาและพม่าจากสถานการณ์ยอดขายที่ดีขึ้นในกัมพูชาจาก COVID-19 เริ่มผ่อนคลายและพม่ามีการประท้วงเพียงบางพื้นที่ไม่เพียงเท่านี้บริษัทตั้งเป้าหมายประเทศจีนเติบโต 300% หรือ 1,400 ล้านบาท จากการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายทำการตลาดและขยายพื้นที่ต่อเนื่อง สำหรับยอดขายในประเทศมีแผนออกสินค้าใหม่ในกลุ่มเครื่องดื่มพลังงาน และคาดยอด functional drink ส่วน woody C+Lock เติบโตได้ 100% หลังจากออกสินค้าใหม่ Woody C+Lock คอลลาเจน มิกซ์เบอรี่ ได้รับการตอบรับดีส่วนต้นทุนคาดไตรมาส 2/64 ได้ผลกระทบจากอะลูมิเนียมกระป๋องที่เพิ่มขึ้น จนอาจกระทบมาร์จิ้นลดลง และในส่วนกลุ่มเครื่องดื่มส่งออก และแผนการผลิต packaging เองในส่วนฉลากและกล่องมีการเลื่อนไปในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ บริษัทมีแผนปรับสูตรใหม่ลดน้ำตาลซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนและช่วยลดภาษีความหวานได้ในครึ่งปีหลังหากแผนเป็นไปตามที่วางไว้ดังนั้นบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์แนะนำ "ทยอยซื้อ" หุ้น บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) โดยให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 135 บาทต่อหุ้น จากแนวโน้มไตรมาส 2/64 แม้คาดย่อตัวเทียบปีต่อปีจากฐานสูง บวกกับต้นทุนอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้น แต่ฟื้นตัวดีขึ้นเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ตามยอดขาย CLMV ที่เพิ่มขึ้น จีนฟื้นตัวแรงตามการบริโภคในประเทศที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็น High Season และซื้อหุ้น บ.ACM เพิ่มเป็น 100% ตั้งแต่ มี.ค.64 ทำให้รับรู้กำไรมากขึ้น แต่อย่างไรตามไตรมาส 1/64 ต่ำคาดมากทั้งนี้ กำลังซื้อประเทศพม่าค่อยกลับมาดีขึ้นหลังผ่านช่วงรัฐประหาร 3 เดือน บวกกับการเร่งสั่งซื้อก่อนห้ามนำเข้าสินค้าผ่านทางบก (เริ่ม 1 พ.ค.64) ซึ่งต้องใช้เรือแทนทำให้ขนส่งนานขึ้นแต่ไม่กระทบต้นทุนเนื่องจากลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ขณะที่กัมพูชาผ่อนคลาย Lockdown มากขึ้นตั้งแต่ต้น พ.ค. เป็นต้นมา แม้ในประเทศต้องเผชิญกับการระบาดใหม่แต่ยังเติบโตดีจากเครื่องดื่ม Woody C+ Lock ทั้ง 2 รสชาติ อีกทั้งออกรสชาติใหม่ผสมคอลลาเจนช่วยขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้าน บล.เคทีบีเอสที แนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 138.00 บาท (อิง PER 38x เทียบเท่า 5-yr avg PER) โดยมีมุมมองเป็นบวกจากผู้บริหารคงเป้ารายได้รวมปี 2564 เพิ่มขึ้น 15% เทียบปีก่อน (Domestic เพิ่มขึ้น 15% Export เพิ่มขึ้น 15% เทียบปีก่อน ) โดยรายได้ CLMV ขยายตัว high single digit จีน เพิ่มขึ้น 263% เทียบปีก่อน ทำให้คาดผลประกอบการเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 2/64 หนุน โดยรายได้ domestic branded own ที่ขยายตัวจากฤดูร้อน และรายได้ต่างประเทศที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะจีนที่เข้าสู่ high season พม่า และกัมพูชาที่ฟื้นตัวนอกจากนี้ CBG อยู่ระหว่างศึกษาการปรับสูตรลดน้ำตาล ซึ่งมีโอกาสปรับสูตรได้เร็วสุดในครึ่งปีหลัง หากปรับสูตรลดน้ำตาลเหลือ 0-6 g/100 ml จะมี cost saving ที่ 320 ล้านบาทต่อปี จาก excise tax และต้นทุนน้ำตาลที่ลดลงด้าน บล.เอเชีย เวลท์ แนะนำ "TRADING" โดยคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2/64 ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้า จากคำสั่งซื้อในพม่าที่เพิ่มขึ้น หลังเริ่มเห็นสัญญาณดีมานด์ที่เพิ่มมากขึ้น แม้การห้ามนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มผ่านทางบกในพม่าเริ่มวันที่ 1 พ.ค.64 (ในที่นี้รวมถึงเครื่องดื่มชูกำลัง) ส่งผลให้ระยะเวลาขนส่งเพิ่มขึ้นเป็น 2 สัปดาห์ (เดิมไม่เกิน 1 สัปดาห์) แต่เป็นปัจจัยเร่งคำสั่งซื้อในเดือน เม.ย.64 รวมถึงกัมพูชาที่คาดว่าคำสั่งซื้อจะกลับมาดีขึ้น หลังมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในช่วงต้นเดือน พ.ค.64 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่วู๊ดดี้ ซี+ล็อค คอลลาเจน มิกซ์เบอร์รี่ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.64 ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพและความสวยงามทำให้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-2565 ลง 17% และ 15% จากเดิมกำไรสุทธิไตรมาสแรกปี 64 คิดเป็น 16% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 สะท้อนปัจจัยลบจากการได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารในพม่าและการล็อกดาวน์ในกัมพูชา ส่งผลให้ยอดขายลดลง ทำให้ปรับประมาณการรายได้รวมปี 2564-2565 ลง 10% และ 13% เป็น 18,643 ล้านบาท และ 20,311 ล้านบาท และปรับอัตรากำไรขั้นต้นเป็น 39.5% และ 41.2% (เดิม 42% และ 42.3%) ตามลำดับ จากต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-2565 ลง 17% และ 15% เป็น 3,651 ล้านบาท และ 4,205 ล้านบาทโดยขณะที่ยอดขายในประเทศคาดว่าจะเติบโตได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ แนะนำ “เก็งกำไร” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 132.00 บาท (เดิม 150.00 บาท) อิง P/E ที่ 36 เท่า