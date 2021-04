TMB คาดธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 1.8 หมื่นรายได้รับประโยชน์จากมาตรการ “พักทรัพย์พักหนี้”

BNK48 ก้าวสู่เส้นทางนักแสดง “ไอแอม” แตกไลน์โมเดลลงทุนธุรกิจบันเทิงกลุ่มซีรีส์-หนัง 60 ล้านบาท

I AM (ไอแอม) เผยกลยุทธ์การตลาด Content Line Up ภายใต้คอนเซ็ปต์ WE TALK TO YOU 2021 แตกไลน์โมเดลลงทุนธุรกิจบันเทิงกลุ่มซีรี่ส์และภาพยนตร์กว่า 60 ล้านบาท ส่ง 6 เมมเบอร์วง BNK48 ก้าวสู่เส้นทางนักแสดง โชว์ศักยภาพวงBNK48+ CGM48