BNK48 ก้าวสู่เส้นทางนักแสดง “ไอแอม” แตกไลน์โมเดลลงทุนธุรกิจบันเทิงกลุ่มซีรีส์-หนัง 60 ล้านบาท

น.ส.บุญจิรา ธีระมโน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ I AM (ไอแอม) ดูแลบริหารงานศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 และวง CGM48 เปิดเผยว่า “ภาพรวมแผนการตลาดและกลยุทธ์ในปีนี้ I AM (ไอแอม) วางรูปแบบมุ่งเน้นการผลิตคอนเทนต์ภายใต้การดูแลของบริษัท โดยเตรียมผลิตในกลุ่มภาพยนตร์ ซีรีส์ออนไลน์ และผลงานเพลง รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อโชว์ศักยภาพทางการแสดงที่มีหลายมิติของศิลปินวง BNK48 และวง CGM48 ออกสู่สายตาประชาชน นับว่าเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้แก่ธุรกิจบันเทิงประเทศไทย“การเปิดเผยกลยุทธ์ทางการตลาดและวิสัยทัศน์ ภายใต้แนวคิด WE TALK TO YOU ประจำปี 2021 ของ I AM (ไอแอม) ครั้งนี้ ภาพรวมของทางบริษัทฯ จะมุ่งพัฒนาคุณภาพศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 มีทั้งหมด 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 3 จะเปิดตัวในไตรมาส 3 ของปี 2021 นี้ และวง CGM48 มีทั้งหมด 25 เมมเบอร์ ปัจจุบันมีทั้งหมด 84 เมมเบอร์ ด้วยการที่บริษัทมีจุดเด่นเรื่องไอดอลที่มีคุณภาพได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในเมืองไทย ประกอบกับมีเอกลักษณ์เฉพาะของวง BNK48+CGM48 ส่งผลให้มีฐานแฟนๆ ในสังคมออนไลน์ เช่น YouTube , IG , Facebook และ Twitter fหลายล้านท่านติดตามอย่างเหนียวแน่น ส่งผลให้แฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกซิงเกิลและกิจกรรมที่ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ครองอันดับหนึ่งในประเทศไทยและสูงสุดอันดับ 3 ของโลก เป็นต้น รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตและค่ายหนังชั้นนำทั่วประเทศไทยในการตัดสินใจร่วมงานกับทาง I AM (ไอแอม) นอกจากนี้ การได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 29 ที่จัดขึ้นย่อมแสดงถึงศักยภาพการก้าวสู่นักแสดงของวง BNK48 ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง where we belong ได้กวาดรางวัลเวทีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รางวัลเหล่านี้ทำให้ทางบริษัทมีความภาคภูมิใจและเดินหน้าในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ต่อไป บริษัทคาดว่าจะผลิตงานภาพยนตร์และซีรีส์ที่มีคุณภาพสู่วงการบันเทิงไทยไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ทางบริษัทได้มีวางเป้าหมายไปสู่ตลาดโลกอีกด้วย”ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด กล่าวต่อไปว่า รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมบทบาทในฐานะนักแสดงของศิลปินภายใต้สังกัด ทั้งนี้ ทาง I AM (ไอแอม) ยังมีการใช้กลยุทธ์ในการผลิตคอนเทนต์ เพื่อเป็น Platform ในการผลิตและปล่อย Original Song ที่มาในรูปแบบของเพลงประกอบภาพยนตร์เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับทางกลุ่มศิลปิน BNK48 และ CGM48 ซึ่งการมุ่งเน้นการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ๆ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางได้ในการ Monetize และหารายได้เพิ่มเติมในปีนี้ แน่นอนที่สุดบริษัทฯ มีหัวใจหลักด้านทำเพลงของทั้งวง BNK48+ CGM48 เสิร์ฟให้แก่แฟนๆ ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของเมมเบอร์ทั้งสองวง โดยทั้งวงBNK48 และวง CGM48 ยังเตรียมแผนการในการปล่อย Official Single ตลอดทั้งปี ด้านคอนเทนต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้น ประกอบกับบทบาทนักแสดงนำของศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 และ วง CGM48 ที่มีผลงานสยายปีกกว้างขึ้นในระดับแมส บริษัทวางแผนลงทุนเพิ่มในกลุ่มภาพยนตร์ ซีรีส์ออนไลน์ ร่วมกว่า 60 ล้านบาทสำหรับรูปแบบ Content I AM Original Content ภายใต้การลงทุน และดูแลของทาง I AM Movie ในปี 2021 ประกอบด้วยo ภาพยนตร์ ห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้อง ร่วมกับสหมงคลฟิล์ม และคุณเปิ้ล นาคร ศิลาชัยo ภาพยนตร์ ผ้าผีบอก ร่วมกับทาง Happy Hub โดยได้ทางคุณมะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล มานั่งแท่นควบคุมการผลิต เขียนบท และโปรดิวเซอร์ นำแสดงโดย 5 เมมเบอร์ BNK48 อาทิ วีรยา จาง, พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค, มิลิน ดอกเทียน, จิรดาภา อินทจักร และณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล ร่วมด้วย วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์ และ หยิ่น-อานันท์ ว่องo ภาพยนตร์ Cheese Sister ร่วมกับทาง Happy Hub โดยได้คุณมะเดี่ยว-ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล มานั่งแท่นควบคุมการผลิต เขียนบท และโปรดิวเซอร์o Girl Love Project ครั้งแรกกับซีรีส์คู่จิ้นจาก BNK48 ร่วมกับ Trasher Bangkokส่วน Featured Project ภาพยนตร์ประกอบด้วยo เฌอปราง อารีย์กุล ร่วมงานกับบริษัท เอ็ม พิคเจอร์o เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ และ แพรวา สุธรรมพงษ์ การกลับมาร่วมงานอีกครั้งกับผู้กำกับ คุณคงเดช จาตุรันต์รัศมีo แพรวา สุธรรมพงษ์ ร่วมงานกับ สหมงคลฟิล์มTV Dramao รชยา ทัพพ์คุณานนต์ ร่วมงานกับทางผู้ผลิตอาหลองจูเนียร์ ออกอากาศทาง ช่อง 3 กด 33 กับละครดาวคนละดวงด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้างคอนเทนต์ในปีนี้ ทาง I AM (ไอแอม) จะมีกลยุทธ์ใน 2 แนว ได้แก่การผลิตและการสร้างคอนเทนต์ภายใต้การลงทุนและดูแลของทาง I AM (ไอแอม) ที่เรียกว่า I AM Original Content และแนวทางที่ 2 คือ การส่งสมาชิกวง BNK48 และสมาชิกวง CGM48 ไปร่วมงานกับผู้ผลิตคอนเทนต์และค่ายหนังชั้นนำที่เรียกว่า Featured Projecto เฌอปราง อารีย์กุล กับบทบาทนางเอกละครเต็มตัว ในผลงานละครพีเรียดดราม่า ย้อนยุค ครั้งแรก ออกอากาศทาง ช่อง Thai PBS ผลิตโดย JSLo พิมรภัส ผดุงวัฒนะโชค กับบทบาทนางเอกละครเต็มตัวครั้งแรก ออกอาการทาง ช่อง Thai PBS ผลิตโดย JSLOnline Serieso พัศชนันท์ เจียจิรโชติ กับบทบาทนางเอกซีรีส์ ร้านยารักษารัก ออกอากาศทาง FinFin Channel / Bugaboo TV ผลิตโดย Trasher Bangkoko พัศชนันท์ เจียจิรโชติ กับบทบาทนางเอกซีรีส์รีเมก Let’s Fight Ghost ออกอากาศทาง True Asian Series, Application True ID และ NetflixInternational Serieso เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ ครั้งแรกกับการร่วมงานกับ Entertainment Application และ OTT Platform ระดับเอเชีย และผู้กำกับระดับแถวหน้าผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด กล่าวสรุป “อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ยังมีแผนงานในการกลับมาจัดกิจกรรมอีเวนต์และงานรูปแบบเฉพาะของ 48 Group อย่างเต็มรูปแบบ เช่น Fan Meeting, Concert และ Big Scale Event ระดับ Festival รวมไปถึงกิจกรรมการขึ้นแสดง Theater การกลับมาของงาน Hi-Touch, งาน 2 Shot รวมถึงการเดินสาย School Tour ทั้งนี้ บริษัทมีแผนงานในการพาศิลปินวง BNK48 และวง CGM48 เพื่อเดินสายพบปะและสร้างความสร้างความสุขกับแฟนคลับทั่วประเทศ รวมถึงยังมุ่งเน้นในการทำ Music Marketing และการออกผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2021-2022 ทั้งผลงานเพลง Official Single ของทั้งวง BNK48 และวง CGM48 ผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์, ซีรีส์ และ Original Song รวมถึงการร่วมงานกับ Strategic Partnership อย่าง Universal Music Group ผลิตผลงานในโปรเจกต์พิเศษ VYRA (ไวร่า) ซึ่งปีนี้จะมีแผนงานในการออกซิงเกิลและอีเวนต์ตลอดทั้งปี ซึ่ง Music Project ในรูปแบบใหม่ที่จะโชว์ศักยภาพการเล่นดนตรี และทักษะการร้อง กิจกรรม Music Box และโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านสังคมออนไลน์ Official BNK48 และ Official CGM48