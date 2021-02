หุ้น OR..แพงสุดในกลุ่ม ปตท. / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เคาะซื้อขายวันแรก ร้อนเกินพิกัดไปแล้ว แต่ซื้อขายวันที่สอง แรงยังไม่ตก ราคาพุ่งทะยานต่อ จนราคาสูงกว่าจองแล้ว 88.88%













OR เปิดการซื้อขายวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในราคา 30.75 บาท/หุ้น และถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ 36.50 บาท ต่ำสุดที่ 30.50 บาท และปิดที่ 34 บาท เพิ่มขึ้น 4.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 16.24% มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 38,881.11 ล้านบาท โดยเมื่อเทียบกับราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปที่ 18 บาท หุ้น OR ปรับตัวขึ้นสูงกว่าจองแล้วหุ้นละ 16 บาท หรือสูงกว่าราคาจอง 88.88%แต่ราคาที่ปรับตัวขึ้นอย่างเหนือความคาดหมายของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากโบรกเกอร์ทุกสำนัก ทำให้ค่า พี/อี เรโช ตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 30 เท่า ส่วนค่า พี/อี เรโช หุ้น PTT ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ OR อยู่ที่ประมาณ 19 เท่า พี/อี เรโช หุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP อยู่ที่ประมาณ 14 เท่า หุ้นบริษัท โกลบอลกรีนเคมีคอลจำกัด (มหาชน) หรือ GGC ค่า พี/อี เรโช อยู่ที่ประมาณ 27 เท่าราคาหุ้น OR วิ่งมาไกลมาก ไกลเกินกว่าคำทำนาย และไม่รู้ว่า ใครเข้ามาไล่เก็บ เพราะหุ้นตัวนี้ไม่มีเจ้ามือแน่ๆ ส่วนกองทุนรวมในประเทศ ไม่น่าจะเข้ามาซื้อเพิ่ม และยอดการซื้อขายหุ้นช่วง 2 วันที่ OR เข้ามาซื้อขาย กองทุนรวมในประเทศก็เทขายหุ้นอย่างหนัก วันละ 3-4 พันล้านบาทซึ่งอาจทยอยขาย OR ออกมาด้วยนักลงทุนที่จองซื้อหุ้น OR ไว้ ส่วนใหญ่ขายทำกำไรออกมาแล้วแต่นักลงทุนบางส่วนก็ยังกอด OR ไว้แน่น ใจแข็งไม่ยอมขาย เพราะหวังว่า ราคาหุ้นจะเดินหน้าต่อไปสำหรับนักวิเคราะห์หุ้นโบรกเกอร์ทุกค่ายเพราะราคาที่พุ่งขึ้นมาระดับ 34 บาท เป็นราคาที่หาปัจจัยพื้นฐานมารองรับไม่ได้ และเป็นราคาสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้น ซึ่งถ้าจะซื้อเพื่อการลงทุน ต้องพร้อมจะถือยาวจริงๆOR จะพุ่งไปถึงไหน ไม่มีใครกล้าให้คำตอบแล้ว รู้แต่ว่า ราคาที่ซื้อขายกันล่าสุด เป็นราคาหุ้นที่ตั้งอยู่บนความคาดหวังแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตที่ยาวไกล และนักลงทุนที่ไม่มีความอดทนในการถือลงทุนระยะยาวจริง จึงไม่ควรตามแห่เข้าไปไล่ราคา เพราะมีโอกาสพลาดติดหุ้นต้นทุนสูงนักลงทุนที่ถือหุ้น OR ในราคาจอง 18 บาท ยังนอนหลับฝันดีอยู่ เพราะต้นทุนหุ้นในมือต่ำมาก แต่เพราะไม่รู้ว่า OR จะปิดรอบเมื่อไหร่ และถ้าราคาวิ่งแรงแซงปัจจัยพื้นฐาน ถึงจุดหนึ่งจะต้องปรับตัวลงสู่พื้นฐานที่เป็นจริง