OR เคาะราคาไอพีโอ 1 ก.พ.นี้ คาดเข้าเทรด 10 ก.พ.64

แหล่งข่าวจากนักลงทุนรายใหญ่ เปิดเผยว่า ล่าสุดทางโบรกเกอร์ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งระบุว่าวันที่ 1 ก.พ.นี้ จะเคาะราคาเสนอขายสุดท้าย และคาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 10 ก.พ.64โดยหลังจากนี้คาดว่า OR จะเริ่มนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) สำหรับนักลงทุนรายย่อยในวันที่ 18 ม.ค.นี้ และโรดโชว์สำหรับนักลงทุนสถาบัน ในวันที่ 19 ม.ค.64 และภายในวันที่ 25-29 ม.ค.64 จะมีการเปิดให้นักลงทุนบุคคลและนักลงทุนที่ได้รับสิทธิจากหุ้นแม่ PTT สามารถจองซื้อได้ทั้งช่องทางผ่านโบรกเกอร์และธนาคารทั้งนี้ มีนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมจองจำนวน 30 ราย สูงสุดในการเสนอขายไอพีโอ โดยแบ่งเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศ 19 ราย และต่างประเทศ 11 ราย ซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้ยื่นจองและจะได้หุ้นจองเป็นสัดส่วนใหญ่ขณะที่การจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านหุ้นนั้น แบ่งเป็นการกระจายหุ้นปกติจำนวน 2,310 ล้านหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้น PTT จองซื้อ 300 ล้านหุ้น รวมถึงการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) อีกจำนวน 300 ล้านหุ้น โดยมีการกระจายหุ้นผ่าน 5 โบรกเกอร์จำนวนเท่ากันคือ บล.ฟินันซ่า (FINANSIA) บล.เกียรตินาคินภัทร (KKP) บล.บัวหลวง (BLS) บล.กสิกรไทย (KSEC) และ บล.ทิสโก้ (TISCO) และผ่านช่องทางธนาคารสำหรับประชาชนทั่วไปที่ BBL, KBANK และ KTB ด้วยระบบ small lot first ซึ่งลูกค้าที่ได้หุ้นจองจากโบรกเกอร์แล้วยังสามารถจองผ่านธนาคารได้ โดยจองผ่านธนาคารหลายแห่งจะนับรวมเป็น 1 ใบจองจากเลขบัตรประชาชนนอกจากนี้ คาดว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ณ ราคาไอพีโอจะอยู่ที่ประมาณ 230,000 ล้านบาท และสามารถเข้าคำนวณในดัชนี SET50 ได้ทันที ผ่านเกณฑ์ Fast trackทั้งนี้ OR เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปั๊มน้ำมันครบวงจรและร้านกาแฟ Cafe Amazon เตรียมเสนอขายไอพีโอ จำนวน 3,000 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย