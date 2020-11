กรุงศรี-แกร็บบุกตลาดเปิดตัวสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อพาร์ตเนอร์

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งของพันธมิตรระหว่าง มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) และแกร็บ โดยก่อนหน้านี้ MUFG ได้ประกาศถึงการลงทุนในแกร็บผ่านธุรกิจการเงินในเครือข่าย MUFG ได้แก่ MUFG Bank, MUFG Innovation Partners และกรุงศรี ฟินโนเวต ในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของพาร์ตเนอร์ผู้ขับขี่ พาร์ตเนอร์ร้านค้า และผู้ใช้บริการแกร็บได้ดียิ่งขึ้นกล่าวว่า "กรุงศรีและแกร็บได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในระยะ 3 ปีข้างหน้าในการขยายฐานลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านการรวบรวมข้อมูลด้านความต้องการลูกค้าจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI เพื่อให้ส่งมอบบริการทางการเงินที่เหมาะสมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน เช่น KMA, UChoose, GO by Krungsri Auto Application และ Grab เป็นต้น นอกจากนี้ กรุงศรีและแกร็บยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสู่เซกเมนต์ใหม่ๆ ด้วยการรู้จัก เข้าใจ เข้าถึง และสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) แก่ลูกค้าให้เป็นส่วนหนึ่งใน ecosystem ของกรุงศรีและแกร็บ"สำหรับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ (Business Expansion Strategy) กรุงศรีและแกร็บได้วางแผนในการขยายบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน กรุงศรีจะเดินหน้ากลยุทธ์ในการเพิ่มลูกค้าใหม่ (Acquisition Strategy) ผ่านแคมเปญต่างๆ และการเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินกล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กรุงศรีและแกร็บได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สู่ตลาดในไตรมาส 4/2563 คือ 1) สินเชื่อเงินทันใจเพื่อพาร์ตเนอร์คนขับแกร็บ และ 2) สินเชื่อเงินทันใจเพื่อพาร์ตเนอร์ร้านอาหารแกร็บฟู้ด เพื่อสนับสนุนทางด้านการเงินให้กลุ่มพาร์ตเนอร์ผู้ขับขี่ (Grab driver-partner) และพาร์ตเนอร์ร้านอาหาร (Grab merchant-partner) ของแกร็บ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกขึ้น ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 33% ผ่อนนานสูงสุดถึง 6 เดือน สามารถเลือกจำนวนเงินที่ขอสินเชื่อและแผนการผ่อนชำระได้เอง ณ วันที่สมัครสินเชื่อ ผ่อนชำระง่ายผ่านระบบผ่อนชำระอัตโนมัติและด้วยความเชี่ยวชาญของกรุงศรี และ แกร็บ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี้จึงมาพร้อมความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ด้วยขั้นตอนการสมัครที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงกรอกข้อมูลความต้องการผ่านแอปพลิเคชันสำหรับพาร์ตเนอร์คนขับและพาร์ตเนอร์ร้านอาหารของแกร็บโดยไม่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมหรือบุคคลผู้ค้ำประกันนอกจากนี้ สำหรับพาร์ตเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บที่รับการอนุมัติสินเชื่อสามารถได้รับเงินสดทันทีแบบเรียลไทม์เมื่อทราบผลการอนุมัติ (ยอดเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินสดในแอป Grab) สำหรับพาร์ตเนอร์ร้านค้าได้รับเงินรวดเร็วทันใจส่งตรงไปยังบัญชีธนาคารในวันถัดไป"แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป มีพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและได้มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการฟินเทคชั้นนำของไทยเต็มรูปแบบผ่านการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของคนในประเทศโดยได้นำความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมของพาร์ตเนอร์คนขับแกร็บและพาร์ตเนอร์ร้านอาหารแกร็บฟู้ดมาพัฒนาโมเดลวิเคราะห์เครดิตแบบใหม่ เพื่อช่วยให้พวกเขามีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้อย่างแม่นยำและเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนซึ่งไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินแบบเดิมได้ (Underserved) และเราได้เล็งเห็นว่ากรุงศรีมีความพร้อมในการต่อยอดความเติบโตให้กับธุรกิจที่อยู่ใน ecosystem ของแกร็บผ่านการให้ความรู้และแบ่งปันมุมมองทางการเงินที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์กลุ่มคนที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น"