แสนสิริโชว์ยอดโอน 9 เดือน 34,700 ล้าน โต 122% จากปีก่อน

ผลการดำเนินธุรกิจในรอบ 9 เดือน แสนสิริ สามารถปิดการขาย 30 โครงการ มูลค่ารวม 58,200 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผลงานการโอนที่โดดเด่นทั้งในแนวราบและแนวสูง โดยล่าสุดบริษัทมียอดโอนโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่สร้างเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบให้แก่ลูกค้าไปแล้วถึง 34,700 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 122% และคิดเป็น 83% จากเป้าโอน 42,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดโอนจากโครงการแนวราบ 14,500 ล้านบาท เติบโตขึ้น 59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น 83% จากเป้ายอดโอนแนวราบที่ตั้งไว้ 17,500 ล้านบาท ส่วนโครงการคอนโดยอดโอน 20,200 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 211% และคิดเป็น 82% จากเป้าโอนคอนโดมิเนียมที่วางไว้ 24,500 ล้านบาท ผลงานมาจากการโอนคอนโดมิเนียม เช่น โครงการเดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ, คาวะ เฮาส์, เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101, เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ และ เดอะ ไลน์ วงศ์สว่าง เป็นต้น





กล่าวว่านอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทยังมีแผนโอนคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ อีก 4 โครงการได้แก่ XT เอกมัย, โอกะ เฮาส์, ดีคอนโด ธาร จรัญฯ โดยล่าสุด บริษัทยังได้เตรียมเปิดโอนส่งมอบโครงการ “ลา ฮาบานา” (La Habana) หัวหิน คอนโดพร้อมอยู่ในหัวหิน มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท ที่ประสบความสำเร็จด้วยยอดขายโครงการไปแล้วถึง 80% จากความเชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริในทำเลหัวหิน ทั้งนี้ แสนสิรินับเป็นผู้บุกเบิกและเป็นเจ้าตลาดคอนโดตากอากาศในหัวหินมาอย่างยาวนานเป็นระยะเวลากว่า 36 ปี เปิดตัวโครงการแรก คือ “บ้านไข่มุก” หัวหิน ในปี 34 จากนั้นเป็นต้นมา แสนสิริประสบความสำเร็จจากการพัฒนาและปิดการขายโครงการคอนโดมิเนียมตากอากาศในทำเลชะอำ-หัวหินไปแล้วกว่า 23 โครงการ รวมถึงโรงแรม 1 แห่งสำหรับคอนโดตากอากาศล่าสุดของแสนสิริในหัวหินคือ โครงการ “” รีสอร์ตคอนโดห่างเพียง 250 เมตรจากชายหาดนับเป็นจุดที่ชายหาดสวยที่สุดจากการแวดล้อมไปด้วยโรงแรมระดับ 5 ดาว ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมความสูง 8 ชั้น 3 อาคาร รวมทั้งสิ้น 652 ยูนิต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่ สร้างความ ตื่นตาตื่นใจตอบโจทย์การพักผ่อนคลายร้อนด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เกือบ 1,000 ตร.ม. บนพื้นที่ส่วนกลางรวมกว่า 6,000 ตร.ม. ในราคา 2.39-10 ล้านบาท เพิ่มความสุขสนุกสนานของครอบครัว ผ่านทุกๆ ส่วนของโครงการด้วยคอนเซ็ปต์ The Happy Colors of HuaHin จากแรงบันดาลใจที่อยากให้ทุกการพักผ่อนเต็มไปด้วยความสนุกและความสดใสให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสถึงท้องฟ้าและท้องทะเลของหัวหินในฤดูร้อนอย่างมีสีสัน บนทำเลใจกลางเมืองหัวหิน ติดกับแหล่งชอปปิ้ง แหล่งแฮงก์เอาต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของหัวหินมากมายเช่น ซิเคด้า มาร์เก็ต, แทมมารีน มาร์เก็ต, บลูพอร์ต หัวหินบูทีคโฮเทล โปรเจกต์ล่าสุดภายใต้แบรนด์​ The Standard ผู้นำด้านไลฟ์สไตล์และแบรนด์โรงแรมที่ขยายตลาดสู่ทวีปเอเชียเพิ่มเติมจากสาขาต่างๆ ที่มีอยู่มากมายทั่วทั้งทวีปอเมริกาและยุโรป รวมทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพ ความพิเศษของโครงการลาฮาบานา คือ การออกแบบโครงการที่แสดงถึงเอกลักษณ์สไตล์ Havana เมืองตากอากาศชื่อดังระดับโลกในประเทศคิวบา ที่สะท้อนแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของสเปน มาประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆ ของโครงการได้อย่างลงตัว ทั้งภายในห้องให้มีเรื่องราวของความสนุก ผสานกับการออกแบบด้วยเส้นสายของอาคารที่มีความสนุกสนานและมีชีวิตชีวาสีสันสดใสของกระเบื้องงานคราฟท์ที่ทำขึ้นด้วยมืออย่างประณีตทุกชิ้น ตลอดจนงานเพนต์มืออันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมสไตล์ Havana บนกำแพงล็อบบี้และฟิตเนสกล่าวทั้งนี้ คาดว่า ลา ฮาบานาจะเป็นอีกหนึ่งคอนโดมิเนียมที่สร้างยอดโอนที่ดี จากความเชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริ ทำเลที่ตั้งโครงการศักยภาพใจกลางเมืองหัวหิน และใกล้หาดหัวหิน ดีไซน์ที่โดดเด่นแรงบันดาลใจจากเมืองตากอากาศระดับโลก ในราคาที่เข้าถึงง่าย และการสะท้อนความเชื่อมั่นในการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้านด้วยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพโครงการตลอดจนบริการหลังการขาย หรือ Sansiri Service ที่สามารถครองใจผู้บริโภคจากการเป็นผู้นำด้านการบริการในที่อยู่อาศัยและความมั่นใจสูงสุดด้านความปลอดภัยจาก LIV-24 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งที่ทำให้กลุ่มลูกค้าเลือกแสนสิริ โดยบริษัทวางเป้าโอนโครงการไว้ประมาณ 80% ภายในปลายปีนี้