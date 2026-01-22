"นิกส์" ขย่มเพื่อนบ้าน 13 เกมรวด ทุบสถิติชนะขาดสุด 54 แต้ม

นิว ยอร์ก นิกส์ หยุดสถิติแพ้ 4 เกมรวด ถล่ม บรูกลิน เน็ตส์ 120-66 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เดน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม ตามเวลาไทย สร้างสถิติชนะขาดลอยสุดแฟรนไชส์
เกมนี้ นิกส์ นำห่างมากสุด 59 แต้ม ก่อนถูกลดช่องว่างเหลือ 54 แต้ม กลายเป็นชัยชนะด้วยผลต่างสกอร์มากสุดทุบสถิติเดิม 48 แต้ม โดย เจเลน บรันสัน การ์ดตัวเก่ง ส่อง 20 แต้ม และ แลนดรี ชาเม็ต ยิง 3 คะแนน 6 ลูก เข้าเป้าทั้งหมด บวกเพิ่มอีก 18 แต้ม
นิกส์ (ชนะ 26 แพ้ 18) แพ้ 9 จาก 11 เกมล่าสุด ดังนั้นจึงเป็นเวลาอันเหมาะสมสำหรับต้อนรับ บรูกลิน หลังชนะมา 13 เกมรวด แบบเฮด-ทู-เฮด
เน็ตส์ (ชนะ 12 แพ้ 30) เคยชนะ นิกส์ 9 เกมรวด ตั้งแต่ยุค เควิน ดูแรนท์ กับ คายรี เออร์วิง เล่นด้วยกัน โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นวันที่ 28 มกราคม 2023 ก่อนทั้งคู่ถูกเทรดออกจากทีม เป็นเหตุให้ นิกส์ เริ่มชนะเกมแรก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2023
ผลคู่อื่นๆ
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ 94-87
อินเดียนา เพเซอร์ส แพ้ บอสตัน เซลติกส์ 104-119
แอตแลนตา ฮอว์กส ชนะ เมมฟิส กริซซ์ลีส์ 124-122
ดีทรอยต์ พิสตันส์ ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 112-104
โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ ชนะ มิลวอกี บัคส์ 122-102
โตรอนโต แร็พเตอร์ส ชนะ ซาคราเมนโต คิงส์ 122-109