รุกกี้ "ฮอร์เน็ตส์" ทุบส่อง 3 แต้ม 100 ลูกเร็วสุด

คอน คเนปเพิล รุกกี้ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ กลายเป็นผู้เล่นยิง 3 คะแนนครบ 100 ลูกเร็วสุดของศึกบาสเกตบลอ เอ็นบีเอ (NBA) ระหว่างเกมแพ้ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 132-139 ที่สนามร็อคเก็ต อารีนา วันอังคารที่ 23 ธันวาคม
คเนปเพิล ลงสนามด้วยสถิติยิง 3 คะแนน 99 ลูก จาก 28 เกม ก่อนยิงลูกที่ 100 ขณะเหลือ 49.2 วินาทีของควอเตอร์ 1 แล้วเล่นต่อจนจบเกม ส่องไกลเข้าเป้า 5 จาก 7 ลูก สกอร์ 20 แต้ม
สถิติลงเล่นเพียง 29 เกมของอาชีพ คเนปเพิล ทุบสถิติเร็วสุดเดิมของ ลอรี มาร์กคาเนน ฟอร์เวิร์ด ยูทาห์ แจซซ์ ทำไว้ 41 เกม ฤดูกาล 2017-18
คเนปเพิล วัย 20 ปี ถูกดราฟต์อันดับ 4 ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา เริ่มต้นอาชีพอย่างสวยหรู ซัดเฉลี่ย 19.4 แต้ม ยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 40.9 เปอร์เซ็นต์ จากความพยายามเฉลี่ย 8.6 ครั้งต่อเกม
เกมนี้ คลีฟแลนด์ (ชนะ 16 แพ้ 14) ต้องกระเสือกกระสน ตามรูปเกมผลัดกันนำและตาม 12 ครั้ง และเสมอกัน 10 ครั้งก่อนพักครึ่ง กว่าจะหยุดสถิติปราชัย 3 เกมรวด โดย โดโนแวน มิตเชลล์ เหมา 30 แต้ม ดี'อันเดร ฮันเตอร์ ซัดไป 15 จาก 27 แต้ม เฉพาะครึ่งหลัง และ ดาเรียส การ์แลนด์ กด 27 แต้ม 10 แอสซิสต์
ด้าน ฮอร์เน็ตส์ (ชนะ 9 แพ้ 20) ได้ ลาเมโล บอลล์ แบกทีม 23 แต้ม 9 แอสซิสต์ โดยยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 6 ลูก แบรนดอน มิลเลอร์ บวกเพิ่ม 20 แต้ม และ มุสซา ดิอาบาเต รีบาวน์ดสูงสุดของซีซัน 14 ครั้ง