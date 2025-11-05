"โอเคซี" แรงไม่หยุด ชนะ 8 เกมรวด "เอสจีเอ" กด 30 แต้ม

โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า ยืดสถิติชนะรวด 8 เกม หลังคว่ำ แอลเอ คลิปเปอร์ส 126-107 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนาม อินทูอิท โดม วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน ตามเวลาไทย
"เอสจีเอ" เช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ เหมา 30 แต้ม 12 แอสซิสต์ ไอเซียห์ โจ บวกเพิ่ม 22 แต้ม และ แอรอน วิกกินส์ กับ เคสัน วอลเลซ สกอร์คนละ 12 แต้ม ช่วย ธันเดอร์ คัมแบ็กจากตามหลัง สร้างสถิติเปิดซีซันด้วยชัยชนะติดต่อกันนานสุดแฟรนไชส์
กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ ผู้เล่น คลิปเปอร์ส สมัยเป็นรุกกี้ ก่อนถูกเทรดไป โอกลาโฮมา ซิตี ส่องฟิลด์โกลเข้าเป้า 9 จาก 14 ลูก รวม 3 คะแนน 4 จาก 5 ลูก
ทีมของ ไทรอนน์ ลู ขาด คาไว เลียวนาร์ด เจ็บข้อเท้า กับ แบรดลีย์ บีล เจ็บหัวเข่า อาศัย เจมส์ ฮาร์เดน แบกทีม 25 แต้ม และ จอห์น คอลลินส์ เสริมอีก 17 แต้ม แต่ไม่รอดพ้นความปราชัยคาบ้าน 2 เกมรวด
หลังตกเป็นรองมากสุด 13 แต้มช่วงพักครึ่ง ธันเดอร์ แซงนำ 81078 ด้วยลูกยิง 3 คะแนนของ วิกกินส์ เหลือ 3 นาที 34 วินาทีของควอเตอร์ 3 แล้วปิดควอเตอร์ 3 โดยรัน 8-2 แต้ม หนีไปเป็น 94-86
ถัดมา "โอเคซี" รันเปิดควอเตอร์ 4 อีก 11-0 ทิ้งห่าง 105-86 รวม 17-0 ต่อเนื่องจากลูกยิง 3 คะแนน 2 ลูกติดต่อกันของ โจ และ กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ จบควอเตอร์ 3
ผลคู่อื่นๆ
มิลวอกี บัคส์ แพ้ โตรอนโต แร็พเตอร์ส 100-128
ออร์แลนโด แมจิก แพ้ แอตแลนตา ฮอว์กส 112-127
ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส แพ้ ชิคาโก บูลล์ส 111-113
ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ แพ้ นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 112-116
ฟีนิกซ์ ซันส์ แพ้ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส 107-118