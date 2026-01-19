"เคดี" ทุบสถิติ "เดิร์ก" รั้งอันดับ 6 แต้มสูงสุด NBA

เควิน ดูแรนท์ ซูเปอร์สตาร์ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ แซง เดิร์ก โนวิตซ์กี ตำนานชาวเยอรมัน ขึ้นอันดับ 6 ผู้เล่นทำสกอร์สูงสุดตลอดกาล ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA)
"เคดี" ลงสนามโดยต้องการ 17 แต้ม เพื่อทุบสถิติ โนวิตซ์กี อดีตผู้เล่น ดัลลัส มาเวอริกส์ แต่จบเกมซัดไป 18 แต้ม ส่งผลให้ ร็อคเก็ตส์ เอาชนะ นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 119-110 โดย ดูแรนท์ ทำสกอร์ 2 แต้ทสุดท้ายจากลูกโทษ เหลือ 15.2 วินาที
ปัจจุบัน ดูแรนท์ วัย 37 ปี ทำคะแนนรวม 31,562 แต้ม ตลอดอาชีพ มากกว่า โนวิตซ์กี อยู่ 2 แต้ม ขณะที่ ไมเคิล จอร์แดน การ์ดตำนาน ชิคาโก บูลล์ส รั้งอันดับ 5 ทำคะแนนรวม 32,292 แต้ม
โนวิตซ์กี ผู้เล่นซึ่ง ดูแรนท์ ยึดถือเป็นต้นแบบ กล่าวแสดงความยินดีผ่านวิดีโอ "มันน่าอัศจรรย์มากที่ได้เห็นเส้นทางอาชีพของเขา อย่างที่ผมบอกไว้ เขาเป็นผู้เล่นตัวทำสกอร์อย่างแท้จริงเท่าที่ผมเคยเห็น ดังนั้นขอแสดงความยินดีต่อ เคดี สู้ต่อไป ขยับขึ้นอีกสัก 2 อันดับ พยายามต่อไป"
อดีตผู้เล่น บรูกลิน เน็ตส์ และ ฟีนิกซ์ ซันส์ ตอบกลับ "สำหรับเขา การเสียสละเวลาเพื่อส่งข้อความผ่านวิดีโอถึงผม หลังทำลายสถิติของเขาได้ มันวิเศษมาก มันบ่งบอกว่า เดิร์ก เป็นคนถ่อมตัวแค่ไหน"