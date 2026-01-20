“อชิรญาณ์-ปริม” รับเชิญสู้ศึก ออกัสต้า เนชั่นแนลฯ ที่สหรัฐฯ

อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงมือ 29 ของโลก และ ปริม ปราชญ์นคร เจ้าของสองเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นหญิงรายการใหญ่ “ออกัสต้า เนชั่นแนล วีเมนส์ อเมเจอร์” ประชันฝีมือกับนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำของโลกที่สหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายนนี้
กอล์ฟรายการ ออกัสต้า เนชั่นแนล วีเมนส์ อเมเจอร์ เป็นการประชันวงสวิงของนักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงจากทั่วโลก 72 คน แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายนนี้ โดยสองรอบแรกจะแข่งขันที่ไอแลนด์ แอนด์ บลัฟไนน์ส สนามแชมเปี้ยนส์ รีทรีต กอล์ฟ คลับ เมืองออกัสตา รัฐจอร์เจีย จากนั้นจะตัดตัวผู้เล่นที่ 30 อันดับแรกและเสมอ เข้ารอบฝึกซ้อมที่สนามออกัสตา เนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ ในวันที่ 3 เมษายน และจะแข่งขันรอบสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 4 เมษายนต่อไป
สำหรับแชมป์รายการนี้หากยังคงสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นจะได้สิทธิ์แข่งขันรายการนี้อีก 5 ปี และสิทธิ์แข่งขันรายการยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น, เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น, เชฟรอน แชมเปี้ยนชิพ, เอวิยอง แชมเปี้ยนชิพ รวมถึงการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นของ USGA, R&A และ PGA of America
วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสาวจากจังหวัดเลย เผยถึงการได้รับสิทธิลงเล่นรายการ ออกัสต้า เนชั่นแนล วีเมนส์ อเมเจอร์ เป็นปีที่สองว่า “ปีที่ผ่านมามีความยากมากในการไต่อันดับมือสมัครเล่นโลก เนื่องจากได้รับโอกาสน้อย แต่ก็พยายามสร้างโอกาสให้ตนเอง จนสามารถรักษาอันดับมาอยู่ที่ 29 ได้ ปีที่แล้วจบอันดับที่ 18 ร่วม ปีนี้จบที่เท่าไหร่ ต้องลุ้นต่อไป และบอกตัวเองว่าสู้ๆ”
นอกจากนี้ทั้งอชิรญาณ์และปริมมีโปรแกรมลงสู้ศึกกอล์ฟสมัครเล่นรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมด้วยมือสมัครเล่นแถวหน้าของไทยอีก 3 คน ได้แก่ กฤตชัญญา เก้าพัฒนสกุล (มือ 61 โลก), ภิมพิศา สีสุธรรม (มือ 83 โลก) และนิชา กันภัย (มือ 114 โลก)