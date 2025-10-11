“ศรุต” ปลดล็อคคว้าแชมป์อาชีพแรกที่เวียดนาม

ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ เร่งเครื่องวันสุดท้ายหวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 จบด้วยสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 198 คว้าแชมป์อาชีพแรกในชีวิตจากรายการ นัม เอ แบงค์ เวียดนาม มาสเตอร์ส ที่สนามรอยัล ลอง อัน กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยชนะ ดอดจ์ เคมเมอร์ จากสหรัฐฯ และเหงียน ตวน อันห์ มือสมัครเล่นของเวียดนาม สองสโตรค
เอเชียน ดีเวลลอปเมนท์ ทัวร์ (เอดีที) จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ นัม เอ แบงค์ เวียดนาม มาสเตอร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 90,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2.88 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า โปรเบ้บ-ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในตำแหน่งผู้นำเพียงสโตรคเดียว เร่งเครื่องวันหวด 6 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 สกอร์รวมสี่วัน 18 อันเดอร์พาร์ 198 คว้าแชมป์และเงินรางวัล 15,750 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 488,000 บาท พร้อมขยับขึ้นรั้งอันดับ 7 ในตารางคะแนนสะสมเอดีที ออร์เดอร์ ออฟเมอริต 2025
ศรุต รุกกี้จากออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ เผยหลังคว้าแชมป์อาชีพเป็นครั้งแรกว่า “ผมรู้สึกมีความสุขมาก ตอนนี้รู้สึกโล่งจากภาระหนักที่แบกเอาไว้ ในที่สุดผมก็ทำสำเร็จหลังจากจบที่สองมาหลายครั้ง ภูมิใจในตัวเองมาก สัปดาห์นี้ผมตั้งใจจะโฟกัสที่ตัวเองก่อนเสมอ และไม่ไปโฟกัสที่คนอื่น ซึ่งเคยเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งของผมในอดีตที่ผมได้เรียนรู้ว่าแค่เล่นเกมของตัวเองก็พอแล้ว ผมไม่ได้ดูสกอร์เลยจนกระทั่งไดร์ฟที่หลุม 18 ผมเห็นว่าผมนำอยู่สองสามช็อต จึงตัดสินใจตีวางและเล่นเซฟ”
ขณะที่ ดอดจ์ เคมเมอร์ โปรชาวอเมริกัน และเหงียน ตวน อันห์ นักกอล์ฟสมัครเล่นเจ้าถิ่น รั้งอันดับ 2 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 16 อันเดอร์พาร์ 200 โดยมี วิชญ์ ปิติพัฒน์ ตามมาที่อันดับ 4 ร่วมกับ ปุคราช ซิงห์ กิลล์ จากอินเดีย ที่สกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 202
ทางด้าน นพรัฐ พานิชผล และ นิรันดร์ แซ่อึ้ง รั้งอันดับ 6 ร่วมกับ คาร์ล จาโน คอร์ปุส จากฟิลิปปินส์ ที่สกอร์รวมเท่ากัน 13 อันเดอร์พาร์ 203 ส่วน ธาวิท พลไทย และ จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ จบสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 อยู่อันดับ 9 ร่วมกับ มินฮยอก หยาง จากเกาหลีใต้