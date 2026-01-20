xs
ยามาฮ่า ผลักดัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต่อเนื่องปีที่ 15 พร้อมร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รับมอบของที่ระลึกเหรียญหลวงปู่เหลือง รุ่น 90 ปี เหรียญมงคลที่ถูกเข้ากรอบอย่างดีพร้อมด้วยเสื่อ และผ้าทอจากชาวบุรีรัมย์ จากนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด และครอบครัวชาวบุรีรัมย์ ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุน และขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2568

โดยยามาฮ่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เข้าสู่ปีที่ 15 จนสามารถเป็นทีมสโมสรฟุตบอลไทยทีมแรกที่สามารถครองแชมป์ลีกได้สูงสุดถึง 10 สมัย นอกจากนี้ยามาฮ่ายังร่วมเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต มานานกว่า 10 ปี และสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 และยามาฮ่ายังคงพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปร่วมกับทัพปราสาทสายฟ้าในทุกย่างก้าว

สำหรับงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุน และสื่อมวลชนประจำปี 2568 นี้จัดขึ้นอย่างอบอุ่น พร้อมกับการแจกรางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA FAZZIO Hybrid ให้กับคณะผู้สนับสนุนสโมสรบุรีรัมย์ในงานนี้ ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

#Yamaha #ยามาฮ่า #RevsYourHeart #FAZZIO

ยามาฮ่า ผลักดัน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต่อเนื่องปีที่ 15 พร้อมร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนประจำปี 2568
