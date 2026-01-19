สนามช้างฯ สังเวียน ‘โมโตจีพี-บุรีรัมย์ มาราธอน’ ผนึก Airbnb ชูโมเดล “โฮมสเตย์วิถีบุรีรัมย์” รับนักท่องเที่ยวมุ่งกระจายรายได้สู่ชาวบ้าน

บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (BRIC) ผู้บริหาร สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประกาศความร่วมมือกับ Airbnb แพลตฟอร์มที่พักระดับโลก ในฐานะพันธมิตรด้านที่พักอย่างเป็นทางการ (Official Accommodation Partner) เพื่อเสริมความพร้อมในการรองรับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ได้แก่ การแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก โมโตจีพี สนามประเทศไทยและบุรีรัมย์ มาราธอน มุ่งขจัดปัญหาความไม่สมดุลของดีมานด์ที่พักในช่วงมหกรรมกีฬาระดับโลก พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสู่สากล รองรับ Mega Event ครบวงจร ประเดิมจัดเวิร์กช็อปสำหรับโฮสต์โดย Airbnb ปั้นโฮสต์มือใหม่สร้างรายได้จากที่พัก ซึ่งได้รับการตอบรับจากเจ้าของบ้านพักชาวบุรีรัมย์แห่ร่วมงานกันอย่างล้นหลาม
ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรด้านที่พักอย่างเป็นทางการ BRIC x Airbnb ในครั้งนี้ ครอบคลุมอีเวนต์ใหญ่ทั้ง “โมโตจีพี สนามประเทศไทย” (MotoGP) และ “บุรีรัมย์ มาราธอน” โดยขยายและส่งเสริมที่พักโฮมสเตย์ในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและแฟนกีฬานับแสนคนจากทั่วโลก ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งช่วยให้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวกระจายสู่ชุมชนโดยตรง
นอกเหนือจากช่วงอีเวนต์ดังกล่าว Airbnb และ สนามช้างฯ จะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนในระยะยาวในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการหาและให้คำแนะนำแก่เจ้าของบ้านที่สนใจเปิดบ้านเป็นโฮสต์ สร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ครัวเรือนในท้องถิ่นตลอดทั้งปี พร้อมเพิ่มทางเลือกด้านที่พักให้กับนักท่องเที่ยว Airbnb จะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดปี 2569 เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practices) แก่โฮสต์หน้าใหม่ เพื่อเสริมความมั่นใจในการต้อนรับผู้เข้าพัก ถ่ายทอดอัธยาศัยไมตรีแบบไทย และทำหน้าที่เป็น “ทูตชุมชน” ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกันจัดทำคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Guidebook) เพื่อแนะนำจังหวัดผ่านสถานที่สำคัญ วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น และงานหัตถกรรมท้องถิ่น โดยออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกไปสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการเข้าชมการแข่งขันกีฬา คู่มือดังกล่าวจะเผยแพร่ก่อนการแข่งขันโมโตจีพี ไทยแลนด์ และช่วยให้ผู้มาเยือนได้ค้นพบเสน่ห์ของบุรีรัมย์ในมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น
มร.มิช โกห์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Airbnb กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ สนามช้างฯ สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่า การท่องเที่ยวจะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้สูงสุดก็ต่อเมื่อมีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ผลประโยชน์กลับคืนสู่เจ้าบ้านและคนในชุมชนอย่างแท้จริง”
ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรท้องถิ่นและภาคเอกชนที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีความหมาย ซึ่งขยายผลไปไกลกว่าช่วงเวลาของอีเวนต์ท่องเที่ยวหลัก
ด้านนายโชติชนก ชิดชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า ”การจัดอีเวนต์กีฬาระดับโลกในปัจจุบัน ไม่ได้อาศัยมิติของการแข่งขันในสนามเท่านั้น จังหวัดบุรีรัมย์เติบโตจากการเป็นเมืองเจ้าภาพการแข่งขัน สู่การเป็นเมืองอีเวนต์ระดับโลกอย่างผ่านการการจัด Mega Event อย่างโมโตจีพี หรือบุรีรัมย์ มาราธอน ซึ่งส่งผลถึงทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ความร่วมมือกับ Airbnb จึงเป็น “จิ๊กซอว์สำคัญ” ด้านที่พัก เพื่อให้ระบบรองรับผู้มาเยือนจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของ Sport City ที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และเป็นโมเดลที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาต่อยอดสู่เมืองอีเวนต์อื่นๆ ในอนาคตได้”
เกี่ยวกับ BRIC : บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จำกัด (BRIC) คือผู้บริหาร “สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” สนามแข่งรถระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดจาก FIA และ FIM สามารถจัดการแข่งขันระดับพรีเมียร์อย่าง MotoGP รวมถึงอีเวนต์นานาชาติขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานมืออาชีพระดับสากลและประสบการณ์ในการบริหารจัดการอีเวนต์กีฬาและมอเตอร์สปอร์ต ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับโลกอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมากมาย
เกี่ยวกับ Airbnb : Airbnb ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 จากการที่โฮสต์สองรายเปิดบ้านต้อนรับแขกสามรายในเมืองซานฟรานซิสโก และเติบโตจนมีโฮสต์มากกว่า 5 ล้านราย ที่ได้ต้อนรับผู้เข้าพักรวมกว่า 2 พันล้านครั้ง ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ในแต่ละวันโฮสต์ของ Airbnb นำเสนอที่พักและประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์และช่วยให้ผู้เข้าพักได้เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง https://news.airbnb.com/th