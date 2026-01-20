ปทุมธานี ระเบิดศึก "มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี" ชิงชัย 14 ชนิดกีฬา 3-10 กุมภาพันธ์นี้

วันนี้ (20 มกราคม 2569) ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดงานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน "โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี" อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นเลิศ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงความพร้อมในภาพรวมว่า “จังหวัดปทุมธานี มีความพร้อมทั้งในเชิงนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาและการกีฬาไปในทิศทางเดียวกัน
“การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาไม่ใช่เพียงกิจกรรมด้านกีฬาแต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัด ซึ่งจังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเยาวชนในวันนี้คือกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้า
“จังหวัดปทุมธานี มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ระบบการคมนาคมระบบสาธารณสุขและความปลอดภัย รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
“สิ่งสำคัญที่สุด คือความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ทำให้มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี เป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเวทีแห่งโอกาสเป็นพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”
ทางด้าน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันว่า “จังหวัดปทุมธานี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอด เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตและ ‘กีฬา’ คือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตอย่างมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการทำงานเป็นทีม และเคารพกติกาของสังคม
“มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ‘ปทุมธานีเกม’ 2026 จึงไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะแต่เป็นการสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบกีฬาของจังหวัดภายใต้แนวคิด Win Together – ชนะไปด้วยกัน
“ชัยชนะในวันนี้ ไม่ได้หมายถึงเหรียญรางวัลหรือถ้วยรางวัลเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการที่ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันพัฒนาเยาวชนของจังหวัดปทุมธานีอย่างเป็นรูปธรรม”
สำหรับไฮไลท์สำคัญในวันนี้ คือพิธีจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันทั้ง 14 ชนิดกีฬา ซึ่งประกอบด้วย ฟุตบอล 7 คน, ฟุตบอล 11 คน, ฟุตซอล, วอลเลย์บอลในร่ม, วอลเลย์บอลชายหาด, เซปักตะกร้อ, บาสเกตบอล 5 คน, บาสเกตบอล 3 คน, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, เปตอง, แชร์บอล, ชักกะเย่อ และกรีฑา เพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันจริงที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมส่งแรงใจเชียร์ลูกหลานชาวปทุมธานี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมกีฬาครั้งสำคัญนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีและขับเคลื่อนวงการกีฬาของจังหวัดให้ก้าวหน้าต่อไป
#WinTogether #ปทุมธานีเกมส์ #กีฬานักเรียนนักศึกษา