“แอลพีจีเอ” จัดโปรแอมฉลองครบรอบ 75 ปี ระดมทุน 2.5 ล้านเหรียญฯ

สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี (แอลพีจีเอ) จัดโปรแอมฉลองครบรอบ 75 ปี ที่ เพบเบิลบีช กอล์ฟ ลิงค์ส และ เดอะ ลิงค์ส แอท สแปนิช เบย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 12–15 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟระดับตำนานของแอลพีจีเอ นักกอล์ฟยุคปัจจุบัน และผู้สนับสนุน เข้าร่วม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งแอลพีจีเอทั้ง 13 คน ซึ่งได้ร่วมกันสร้างองค์กรเมื่อปี 1950
โดยปัจจุบันมีการระดมทุนได้แล้ว 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 79.6 ล้านบาท เพื่อนำไปขยายการเข้าถึงกีฬากอล์ฟสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในกว่า 700 สนามทั่วโลก รวมถึงจัดหาอุปกรณ์จำเป็นให้ผู้ที่ต้องการ และเพิ่มการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา เพื่อสร้างเส้นทางสู่ความก้าวหน้าในอนาคต
เคร็ก เคสเลอร์ กรรมาธิการแอลพีจีเอ เผยว่า “บัตรจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ ขณะที่เรากำลังฉลองครบรอบ 75 ปี เราก็กำลังสานต่อวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งของเราด้วย ผู้ที่สร้างองค์กรนี้ขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือ อย่างรายการโปรแอมนี้ไม่ได้เป็นแค่การเฉลิมฉลอง แต่ยังเป็นตัวแทนนำผู้คนมารวมกันเพื่อขับเคลื่อนกีฬาให้ก้าวหน้า และช่วยให้มั่นใจว่าเด็กผู้หญิงอีกนับล้านคนจะมีโอกาสดังที่ผู้ก่อตั้งของเราเคยใฝ่ฝันไว้”
สำหรับนักกอล์ฟแอลพีจีเอและสมาชิกฮอลล์ ออฟ เฟม ที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เอมี แอลคอตต์, แพต แบรดลีย์, จูลี อิงค์สเตอร์, ลีเดีย โค, แนนซี โลเปซ และจูดี แรงกิ้น นอกจากนี้ยังมีนักกอล์ฟระดับโลก เช่น อัลลิเซน คอร์พุซ, เนลลี คอร์ดา, สเตซี ลูอิส, บริทนี ลินซีคัม, แองเจลา สแตนฟอร์ด, มิเชลล์ วี และโรส จาง