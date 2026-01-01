เคแอลพีจีเอจัด “รีจูรัน แชมเปี้ยนชิพ” เปิดฤดูกาล 2026 ที่อมตะฯ

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเกาหลีใต้ (เคแอลพีจีเอ ทัวร์) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์ม่า รีเสิร์ซ (Pharma Research) เตรียมจัดศึกกอล์ฟอาชีพสตรีนานาชาติ รายการ "รีจูรัน แชมเปี้ยนชิพ" เปิดฤดูกาลเคแอลพีจีเอ ทัวร์ ปี 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 8 แสนเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 26.286 ล้านบาท ณ สนามอมตะ สปริง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคมนี้
ทั้งนี้ได้มีการลงนามจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีนายซังยอล คิม ประธานสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีเกาหลีใต้ หรือเคแอลพีจีเอ พร้อมด้วย นายซังซู จอง ประธานบริษัท ฟาร์ม่า รีเสิร์ซ ร่วมลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพสตรีให้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรระดับนานาชาติ ภาคเอกชน และสถานที่จัดการแข่งขันในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาการจัดการแข่งขันระดับโลกให้เกิดขึ้น