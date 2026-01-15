xs
xsm
sm
md
lg

ฟลอร์บอลไทยบี้ญี่ปุ่น ​7-4 คว้าชัย 3 นัดรวดศึกนานาชาติที่นิวซีแลนด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลเรือโท ชาญชัยยศ อัทฒ์สุวีร์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทยรายงานความเคลื่อนไหวการแข่งขัน​ Men's World Floorball Championships 2026 A0FC Qualification เมื่อวันที่​ 15 ม.ค.​ ที่​ประเทศ​นิวซีแลนด์​ ซึ่งสมาคมกีฬา​ฮอกกี้แห่งประเทศ​ไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วม โดยไทยอยู่ในสายจี ร่วมกับ​ ออสเตรเลีย,​ ญี่ปุ่น,​ เกาหลีใต้​ และฮ่องกง​ โดยไทยลงสนามมาแล้ว 2 นัด นัดแรก เอาชนะฮ่องกง 42-2 และนัดสอง เอาชนะออสเตรเลีย​ 10-2

ในเกมที่ 3 ทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทยลงดวลกับทีมชาติญี่ปุ่น​ ซึ่งเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่ง เริ่มพีเรียดแรก​ แค่นาทีแรกเท่านั้นกองเชียร์ไทยได้เฮเมื่อ​ อาร์วิด​ แพร์​ แมกินเนน นักกีฬา​ฟลอร์บอลไทยซัดประตูแรกไทยขึ้นนำ​ 1-0 จากนั้นญี่ปุ่นเริ่มแก้เกมได้มายิง​ 2 ประตูรวด​ ในนาที 13 จาก​ ยูตะ​ ไซโตะ​ และนาที 14 ซาโตรุ ชิโมยาม่า​ ญี่ปุ่นขึ้นนำไทย​ 2-1

แต่ถึงอย่างไรไทยตั้งเกมใหม่ นาที 15 ศิขรินทร์​ อินปา​ ยิงให้ไทยไล่มาเสมอ​ 2-2 และอีกนาทีเดียว​ ซิมม่อน​ โยฮันซอน ยิงปิดท้ายให้ไทยขึ้นนำ​ 3-2 เมื่อจบพีเรียดแรก

มาพีเรียดสอง​ โค้ชเคนเน็ธ​ โก๊ะ​ บุนฮอค​ เกมแก้ให้ทีมไทยเริ่มเล่นกันตามแผน​ น.38 ออสก้า​ อัษฏา​สเนลล์​ ยิงให้ไทยขึ้นนำ​ 4-2 กระทั้งมาพีเรียดสุดท้าย​ ญี่ปุ่นแก้เกมมาดีเร่งเกมทำประตูเพิ่ม​ 2 ลูก​ จาก​ ไอจิ ทาคิซาว่า นาที 43​ และ​ฮิโรโตะ โมริญ่า​ ไล่มาเสมอไทย​ 4-4

แต่หลังจากนั้นทีมไทยแพ็กเกมเล่นเร็วบุกยิงเพิ่มได้​ 3 ประตูรวดจาก​ พีระพงษ์​ คำบรรลือ​ นาที 56 ปวัฒน์​ ไทยดิษฐ์​ กัปตันทีม นาที 58​ และ​ซิมม่อน​ โยฮันซอน​ นาที 59 หมดเวลาทีมไทยเอาชนะญี่ปุ่นไปแบบสนุก​ 7-4 คว้าชัยเป็นนัดที่ 3
ฟลอร์บอลไทยบี้ญี่ปุ่น &amp;#8203;7-4 คว้าชัย 3 นัดรวดศึกนานาชาติที่นิวซีแลนด์
ฟลอร์บอลไทยบี้ญี่ปุ่น &amp;#8203;7-4 คว้าชัย 3 นัดรวดศึกนานาชาติที่นิวซีแลนด์
กำลังโหลดความคิดเห็น