ฟลอร์บอลไทยบี้ญี่ปุ่น ​7-4 คว้าชัย 3 นัดรวดศึกนานาชาติที่นิวซีแลนด์

พลเรือโท ชาญชัยยศ อัทฒ์สุวีร์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทยรายงานความเคลื่อนไหวการแข่งขัน Men's World Floorball Championships 2026 A0FC Qualification เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วม โดยไทยอยู่ในสายจี ร่วมกับ ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และฮ่องกง โดยไทยลงสนามมาแล้ว 2 นัด นัดแรก เอาชนะฮ่องกง 42-2 และนัดสอง เอาชนะออสเตรเลีย 10-2
ในเกมที่ 3 ทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทยลงดวลกับทีมชาติญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่ง เริ่มพีเรียดแรก แค่นาทีแรกเท่านั้นกองเชียร์ไทยได้เฮเมื่อ อาร์วิด แพร์ แมกินเนน นักกีฬาฟลอร์บอลไทยซัดประตูแรกไทยขึ้นนำ 1-0 จากนั้นญี่ปุ่นเริ่มแก้เกมได้มายิง 2 ประตูรวด ในนาที 13 จาก ยูตะ ไซโตะ และนาที 14 ซาโตรุ ชิโมยาม่า ญี่ปุ่นขึ้นนำไทย 2-1
แต่ถึงอย่างไรไทยตั้งเกมใหม่ นาที 15 ศิขรินทร์ อินปา ยิงให้ไทยไล่มาเสมอ 2-2 และอีกนาทีเดียว ซิมม่อน โยฮันซอน ยิงปิดท้ายให้ไทยขึ้นนำ 3-2 เมื่อจบพีเรียดแรก
มาพีเรียดสอง โค้ชเคนเน็ธ โก๊ะ บุนฮอค เกมแก้ให้ทีมไทยเริ่มเล่นกันตามแผน น.38 ออสก้า อัษฏาสเนลล์ ยิงให้ไทยขึ้นนำ 4-2 กระทั้งมาพีเรียดสุดท้าย ญี่ปุ่นแก้เกมมาดีเร่งเกมทำประตูเพิ่ม 2 ลูก จาก ไอจิ ทาคิซาว่า นาที 43 และฮิโรโตะ โมริญ่า ไล่มาเสมอไทย 4-4
แต่หลังจากนั้นทีมไทยแพ็กเกมเล่นเร็วบุกยิงเพิ่มได้ 3 ประตูรวดจาก พีระพงษ์ คำบรรลือ นาที 56 ปวัฒน์ ไทยดิษฐ์ กัปตันทีม นาที 58 และซิมม่อน โยฮันซอน นาที 59 หมดเวลาทีมไทยเอาชนะญี่ปุ่นไปแบบสนุก 7-4 คว้าชัยเป็นนัดที่ 3