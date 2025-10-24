xs
xsm
sm
md
lg

“อายากะ” นางเอกเอวีรีบขอโทษหลังภาพหลุดอยู่กับ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์ชื่อดัง โดนกล่าวหาเป็นมือที่สาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยังคงเป็นเรื่องราวให้พูดถึงไม่น้อยสำหรับภาพปาปารัสซีของ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลรูปหล่อทีมชาติขวัญใจสาวแท้สาวเทียม ว่านอกใจแฟนของตนเองไปมีสัมพันธ์ลับกับ “อายากะ คาวากิตะ” นางเอกเอวีชื่อดัง หลังสื่อนำภาพที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันออกมาแฉ ล่าสุดทั้งคู่ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

รัน ทาคาฮาชิ นักวอลเลย์บอลหนุ่มรูปหล่อดีกรีทีมชาติญี่ปุ่น ออกเดตกับ ยูกะ อินฟลูเอนเซอร์สาวมาตั้งแต่ปี 2024 แต่สื่อ Bunshun ของญี่ปุ่น ได้ออกมาแฉว่า รัน ทาคาฮาชิ นอกใจแฟนสาวไปมีสัมพันธ์ลับกับ อายากะ คาวากิตะ นางเอกเอวีชื่อดัง หลังมีภาพที่ทั้งคู่นั่งรถคันเดียวกัน

ตามรายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา แมตช์ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นพบบัลแกเรีย รัน ได้ไปเจอกับ อายากะ ที่รปปงงิ กรุงโตเกียว ทั้งสองคนกินข้าวด้วยกันในห้องคาราโอเกะก่อนที่จะพากันเข้าโรงแรมหรูในช่วงเวลาเที่ยงคืน

นอกจากนั้นในวันที่ 30 ก.ย. รัน ที่ไปค่วมงานอีเวนต์ที่โอซาก้าก็ได้บินกลับโตเกียว พร้อมกับใช้เวลาค่ำคืนนั้นอยู่กับ อายากะ ในโรงแรมหรูที่ชินางาว่า

Bunshun ได้แนบหลักฐานเป็นรูปถ่ายที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน เพื่อยืนยันว่าทั้งสองคนรู้จักและสนิทสนมกันจริง

หลังจากกลายเป็นเทรนด์ฮอตให้พูดถึงไปทั่วโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่น อายากะ คาวากิตะ ก็ได้ตั้งโซเชียลมึเดียของตนเองเป็นแบบส่วนตัวทันที จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา ก็ได้เปิดเป็นสาธารณะอีกครั้ง พร้อมข้อความขอโทษ โดยระบุว่า

“ฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งที่ทำให้แฟนๆ ของฉันต้องมากังวลเรื่องนี้ บทความหลายส่วนมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีรูปภาพประกอบ ฉันจึงเข้าใจได้ว่า บางคนอาจไม่เชื่อคำอธิบายใดๆ ที่ฉันจะพูดอีกแล้ว ดังนั้นฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจค่ะ”

ทางด้านนางเอวีชื่อดังยังยืนยันว่า เธอจะก้าวข้ามดราม่า วางแผนจะเอาชนะความเครียดทึ่เกิดจากข่าวฉาวนี้ พร้อมมุ่งมั่นทำงานในเส้นทางอาชีพของเธอต่อไปอย่างเต็มที่ที่สุด

ในวันเดียวกัน รัน ทาคาฮาชิ ก็เคลื่อนไหวพร้อมขอโทษผ่านโซเชียลมีเดียเช่นกัน เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรับทราบถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากชีวิตส่วนตัวของเขาเอง

“ผมขออภัยที่สร้างความยุ่งยากและความกังวลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ต่อไปนี้ผมจะมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันในฤดูกาลใหม่ และหวังว่าสาธารณชนจะยุติการคาดเดาต่างๆ อีก”

แม้ รัน ทาคาฮาชิ จะออกมาขอโทษแล้ว เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการนอกใจทั้งหมด โดยยืนยันว่าผู้หญิงทั้งสองคนที่กล่าวถึงในบทความเป็นเพียงเพื่อนของเขาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยภาพของ Bunshun ที่เผยแพร่ทางออนไลน์ ทำให้แฟนๆ หลายคนยังคงไม่เชื่อในคำอธิบายของเขา

ข่าวฉาวนี้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดทั้งในวงการบันเทิงและวงการกีฬาของญี่ปุ่น แฟนๆ บางส่วนแสดงความผิดหวัง ขณะที่บางส่วนวิพากษ์วิจารณ์สื่อที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของนักกีฬา อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชื่อเสียงของทั้งคู่ โดยขณะนี้สปอนเซอร์และแบรนด์ต่างๆกำลังตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น

ขณะที่ฤดูกาลวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นกำลังใกล้เข้ามา ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่า รัน ทาคาฮาชิ จะสามารถกอบกู้ความไว้วางใจจากสาธารณชนและรักษาตำแหน่งนักกีฬาที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไว้ได้หรือไม่












“อายากะ” นางเอกเอวีรีบขอโทษหลังภาพหลุดอยู่กับ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์ชื่อดัง โดนกล่าวหาเป็นมือที่สาม
“อายากะ” นางเอกเอวีรีบขอโทษหลังภาพหลุดอยู่กับ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์ชื่อดัง โดนกล่าวหาเป็นมือที่สาม
“อายากะ” นางเอกเอวีรีบขอโทษหลังภาพหลุดอยู่กับ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์ชื่อดัง โดนกล่าวหาเป็นมือที่สาม
“อายากะ” นางเอกเอวีรีบขอโทษหลังภาพหลุดอยู่กับ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์ชื่อดัง โดนกล่าวหาเป็นมือที่สาม
“อายากะ” นางเอกเอวีรีบขอโทษหลังภาพหลุดอยู่กับ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์ชื่อดัง โดนกล่าวหาเป็นมือที่สาม
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น