“โปรแจ๊ส” รั้งที่สองลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ ลุ้นตั๋วเล่นลีกปีนี้

โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ มีลุ้นตั๋วเล่นลิฟ กอล์ฟ ฤดูกาล 2026 หลังหวด 4 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับสองร่วม ก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายของ ลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ ที่สนามแบล็คไดมอนด์ เรนจ์ ในฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์นี้
ลิฟ กอลฟ จัดศึก ลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ แข่งขัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคมนี้ ที่สนามแบล็คไดมอนด์ เรนจ์ ระยะ 6,933 หลา พาร์ 70 รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา โดยจะรวมสกอร์รอบสามและรอบ เพื่อคัดผู้เล่นผลงานดีสุด 3 อันดับแรก ได้สิทธิ์ไปเล่นกอล์ฟ ลีก ในปีนี้ นอกจากนี้อันดับหนึ่งรายการนี้จะได้รับเงินรางวัล 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.4 ล้านบาท ขณะที่อันดับสองและสามจะได้รับเงินรางวัล 150,000 เหรียญสหรัฐ และ 100,000 เหรียญสหรัฐตามลำดับ
จบรอบสามปรากฎว่า โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ซึ่งได้สิทธิลงเล่นรอบสองอัตโนมัติจากผลงานในอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ออร์เดอร์ออฟเมอริต 2025 ที่อันดับ 17 รอบนี้หวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 66 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว รั้งอันดับสองร่วมกับ โอลิเวอร์ เบคเกอร์ จากแอฟริกาใต้ และ แอนโธนี่ คิม จากสหรัฐฯ โดยมี ริชาร์ด ที.ลี จากแคนาดา นำเป็นอันดับหนึ่งที่สกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 64
อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ดีกรีแชมป์เอเชียนทัวร์ 7 รายการ และอดีตมือหนึ่งของทัวร์ปี 2019 เผยถึงการลุ้นเป็นหนึ่งในสามอันดับชิงตั๋วเล่นลิฟกอล์ฟลีกปีนี้ว่า “ผมยังคิดแบบเดิมคือเล่นให้ดี ตีแฟร์เวย์ กรีน อย่าโลภมากเกินไป ซึ่งวันนี้ผมทำได้ค่อนข้างดี พรุ่งนี้จะพยายามทำแบบเดียวกันนี้อีก ทั้งนี้ยังมีโอกาสมากกว่าหนึ่งที่ในรายการนี้ ผมจึงไม่ต้องกังวลเรื่องคนอื่น แค่ต้องโฟกัสเรื่องตัวเอง การวางลูก และเล่นอย่างฉลาด”
ขณะที่ผลงานนักกอล์ฟไทยอีก 4 คน โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของสองแชมป์อินเตอร์เนชั่นอนล ซีรีส์ ตีมา 1 อันเดอร์พาร์ 69 อยู่อันดับ 6 ร่วม, โปรฟลุ๊ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ ทำอีเวนพาร์ 70 รั้งอันดับ 11 ร่วม ด้าน โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา ตีเกิน 3 อันเดอร์พาร์ 73 อยู่อันดับ 21 ส่วนแดนไท บุญมา เกิน 6 อันเดอร์พาร์ 76 รั้งอันดับ 22