ไอซ์ฮอกกี้ ยู-18 ร้อง กกท. เคลียร์ปมขัดแย้ง “เจ้าของลาน-สมาคม” หวั่นกระทบศึกเวิลด์ฯที่ไทย

กลุ่มผู้ปกครองนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ ชุดยู-18 ทำหนังสือลงนามส่ง กกท.และ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เร่งเคลียร์ปัญหาขัดแย้งระหว่างเจ้าของลานกับสมาคมไอซ์ฮอกกี้ ชูข้อเรียกร้อง 4 ข้อ เพราะหวั่นกระทบต่อการที่ไทยเป็นเจ้าภาพไอซ์ฮอกกี้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 ประเภททีมหญิง ที่จะเริ่มแข่งปลายเดือน ม.ค.นี้
ตามที่ประเทศไทย โดย สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาไอซ์ฮอกกี้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 ประเภททีมหญิง ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ.2569 แต่เนื่องจากหลังจบการแข่งขันซีเกมส์ นายจุมพล ครุศักดาพงศ์ เจ้าของลานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซ์ฮอกกี้ อารีน่า ได้ประกาศแยกทางกับ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย โดยจะไม่ร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับสมาคมอีกต่อไป
ทำให้ในตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าศึกไอซ์ฮอกกี้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 ประเภททีมหญิง ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จะแข่งขันที่สนามใด เนื่องจากทางสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ยืนยันและประกาศไปแล้วว่าจะแข่งที่สนามไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซ์ฮอกกี้ อารีน่า
โดยล่าสุดกลุ่มผู้ปกครองของนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้รุ่น ยู-18 ได้รวมตัวและออกมาร้องเรียกกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ปัญหาความบาดหมางระหว่างเจ้าของลานและสมาคม เพราะหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าจะเสื่อมเสียถึงประเทศชาติ ซึ่งมีหนังสือถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ใจความดังนี้
1.ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IIHF Women’s U18 World Championship Division III และได้มีการแจ้งสถานที่จัดการแข่งขันต่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติไว้ตั้งแต่ต้นนั้น ปัจจุบันได้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นประเด็นเชิงการบริหารและสัญญาระหว่างองค์กร มิได้เกิดจากการกระทำของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือผู้ปกครองแต่อย่างใด ความขัดแย้งดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพร้อมในการจัดการแข่งขัน และก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อการที่การแข่งขันอาจไม่สามารถจัดขึ้นได้ตามกำหนด
2.นักกีฬาหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้เตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายและการเสียสละจากครอบครัวเป็นจำนวนมาก หากการแข่งขันไม่สามารถจัดขึ้นได้ อาจส่งผลให้นักกีฬาสูญเสียโอกาสในการแข่งขันในระดับนานาชาติ เกิดความเสี่ยงต่อการถูกพิจารณาบทลงโทษหรือมาตรการจากองค์กรกีฬาระหว่างประเทศในอนาคต
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ สิทธิ และอนาคตทางกีฬาของนักกีฬาเยาวชน ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว กลุ่มผู้ปกครองและนักกีฬาเห็นว่า นักกีฬาไม่ควรถูกนำมาเป็นผู้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการบริหารของผู้ใหญ่หรือหน่วยงานใด
3.การแข่งขันระดับนานาชาติในฐานะประเทศเจ้าภาพ เป็นพันธกรณีที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลก หากการแข่งขันไม่สามารถจัดได้ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและโอกาสในการเป็นเจ้าภาพในอนาคต ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกินกว่าผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
4.ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มผู้ปกครองและนักกีฬาจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณา คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของนักกีฬาเยาวชนเป็นกรณีเร่งด่วน
ขอให้มีการ แยกข้อพิพาทเชิงสัญญาและการบริหารออกจากกระบวนการแข่งขัน เพื่อไม่ให้นักกีฬาได้รับผลกระทบ
ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยใช้ดุลยพินิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสนับสนุนให้การแข่งขันสามารถจัดขึ้นได้ตามแผน หรือจัดหามาตรการทางเลือกที่ไม่กระทบต่อนักกีฬาและประเทศชาติ
กลุ่มผู้ปกครองและนักกีฬาขอยืนยันว่า ไม่มีความประสงค์จะกล่าวโทษหรือกล่าวหาองค์กรหรือบุคคลใด แต่มีเจตนาเพียงเพื่อ ปกป้องสิทธิ โอกาส และอนาคตของนักกีฬาเยาวชนไทย และรักษาผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ “น้องฮิม” กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ กัปตันทีมหญิง ยู-18 ปี กล่าวว่า พวกเราซ้อมกันมานานเพื่อที่จะได้ลงแข่งรายการนี้ และนักกีฬาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใหญ่ 2 ฝ่ายทะเลาะกัน ซึ่งตนมองว่าฝ่ายที่เสียหายจริงๆไม่ใช่ผู้ใหญ่ แต่เป็นเด็กๆที่อาจจะไม่ได้ลงแข่งขัน และพวกเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาขัดแย้งอะไรกัน แต่อยากให้ผ่านการแข่งขันนี้ไปก่อน แล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ 2 ฝ่ายเคลียร์กันเองจะดีกว่า
อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ปกครองยังได้ยื่นเรื่องถึงอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิของนักกีฬาเยาวชน
สำหรับการแข่งขันกีฬาไอซ์ฮอกกี้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 ประเภททีมหญิง ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ.2569 มี 5 ทีมชิงชัยคือ ไทย, อิหร่าน, บัลแกเรีย, โครเอเชีย และ ลิทัวร์เนีย