"คุ้มครองสิทธิฯ" รับเยียวยาเหยื่อ “พี่เลี้ยงโหด” สถานสงเคราะห์สระบุรี

MGR Online - อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงผู้เสียหายถูก “พี่เลี้ยงโหด” สถานสงเคราะห์สระบุรี ทารุณกรรม ชี้ผิด พ.ร.บ. ทรมาน-อุ้มหายฯ
วันนี้ (8 ม.ค.) นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางธัญสุดา หน่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ได้รับคำขอการเยียวยาและให้กำลังใจเด็กหญิงผู้เสียหาย (อายุระหว่าง 7-11 ขวบ) ที่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี
สืบเนื่องจากเด็กหญิงผู้เสียหายถูกเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พี่เลี้ยง) ของสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งถือเป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" ตามนิยามในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรงและโหดร้าย อาทิ การมัดมือ มัดขา มัดปาก จับเด็กลงหลุมบ่อน้ำเสีย ข่มขู่ด้วยสัตว์อันตราย กักขังในห้องมืดเพียงลำพัง และบังคับให้นอนในห้องน้ำ ซึ่งพฤติการณ์เหล่านี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กอย่างหนัก ก่อให้เกิดความหวาดระแวงและขัดขวางการพัฒนาการตามวัย
ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลย (พี่เลี้ยง) ในความผิด 11 กระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี รวม 22 ปี โดยจำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือกระทงละ 1 ปี รวมจำคุก 11 ปี และให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในกรณีการกระทำผิดต่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี กฎหมายกำหนดให้ต้องรับโทษหนักกว่าปกติกึ่งหนึ่งด้วย
นายธีรยุทธ เปิดเผยว่า หลังจากกรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้รับคำขอช่วยเหลือเยียวยาแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการพิจารณาเป็นการเร่งด่วนในเดือน ม.ค.นี้ โดย หัวใจสำคัญอีกประการหนึ่ง ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ “การเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุด” ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่า ผู้เสียหายที่ถูกกระทำตามกฎหมายนี้ มีสิทธิได้รับการเยียวยาทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผลคำพิพากษาคดีถึงที่สุด