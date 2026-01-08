ขนไก่อาเซียนพาราเกมส์ไทย หวังโค่นอินโดนีเซียครองเจ้าอาเซียน

แบดมินตันพาราไทยคลาสยืน ซ้อมเข้มโค้งสุดท้าย ก่อนล่าเหรียญทองมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ทีมโค้ช มั่นใจทำผลงานได้ดี และสู้กับอินโดนีเซียเจ้าแห่งแบดมินตันคนพิการอาเซียนสนุกแน่ ขณะที่ “โปเต้” ณัฐพงษ์ มีชัย ดาวรุ่งมือ 4 ของโลก ที่จะลงแข่งขันอีเวนต์เดียว คือ คลาส SH6 ในครั้งนี้ มุ่งมั่นเต็มร้อยในการคว้าเหรียญทองมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน
นักกีฬาแบดมินตันพาราทีมชาติไทย ประเภทคลาสยืน เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้าย ที่สโมสรแบดมินตัน ที-ไทยแลนด์ ย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อย่างต่อเนื่อง ก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกีฬาแบดมินตันจะแข่งขันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
นายชัยธวัช อุตชี ผู้ฝึกสอนแบดมินตันพาราทีมชาติไทย ประเภทคลาสยืน เปิดเผยว่า นักกีฬาแบดมินตันในประเภทคลาสยืนทุกคนพร้อมเต็มร้อยที่จะลงทำการแข่งขัน โดยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งในรอบนี้ ทีมมีการศึกษาข้อมูลคู่แข่งเป็นอย่างดีเพื่อมาแก้ทางให้นักกีฬาไทย ในการดวลกับคู่แข่งหลัก คือ อินโดนีเซีย เจ้าเหรียญทองแบดมินตันอาเซียนพาราเกมส์หลายสมัย ส่วนเป้าหมายของทีมอยากเห็นนักกีฬาทุกคนทำเต็มที่ในทุก ๆ รอบ และทำให้ได้เหมือนที่ซ้อมมา ซึ่งโปรแกรมของทีมในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ จะให้นักกีฬาลงสนามซ้อมเกมให้เสมือนกับการแข่งขันจริงทั้งประเภทเดี่ยวและคู่
ขณะที่ นายอภิชาต ลาภเหลืองทอง อีกหนึ่งในทีมผู้ฝึกสอนแบดมินตันพาราทีมชาติไทย ประเภทคลาสยืน กล่าวว่า ตอนนี้ทุกคนรักษาสภาพร่างกายให้มีความพร้อมได้ดี เพื่อเป้าหมายคว้าเหรียญทองมาฝากแฟน ๆ กีฬาชาวไทย
“โปเต้” นายณัฐพงษ์ มีชัย ดาวรุ่งนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทย มืออันดับ 4 ของโลก ในคลาส SH6 เจ้าของเหรียญทองมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะที่ผ่านมาซ้อมหนักพอสมควร ตนไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ และมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับเป้าหมายเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวที่อยากจะนำมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
ขณะที่ “วี” นายมงคล บุญสุน นักแบดมินตันพาราทีมชาติไทย ในประเภทคลาสยืน SL3 เจ้าของเหรียญทอง คลาส SL3 ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ตนมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้ว และพร้อมที่จะลงทำหน้าที่ทั้ง 2 ประเภทคือ ชายเดี่ยวและชายคู่ โดยเฉพาะชายเดี่ยวหวังว่าจะได้เข้าชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียที่ตนเคยแพ้มา และต้องการแก้มือในอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้