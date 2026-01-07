“ไมคอน” ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มีส่วนร่วมทำประตูเกมยำซัลซ์บวร์ก 5-0

เจ้าหนู “ไมคอน ดักลาส คาร์โดโซ่” ดาวรุ่งลูกครึ่งบราซิล-โปรตุเกส ที่เติบโตและสร้างผลงานการลงเล่นสุดแจ่มระดับเยาวชนในประเทศไทย ประเดิมลงเล่นกับ บาเยิร์น มิวนิค ชุดใหญ่แล้ว ในเกมอุ่นเครื่องของทีมเสือใต้ ก่อนกลับมาลุยศึกบุนเดสลีกา ในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้
ในแมตช์อุ่นเครื่องของบาเยิร์นฯ กับ ซัลซ์บวร์ก เมื่อ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา “เจ้าหนูไมคอน” ถูกส่งลงสนามนาทีที่ 88 แทนที่ เลนนาร์ท คาลห์ ก่อนจะมีส่วนร่วมเลี้ยงบอลทำทางให้ จนเป็นที่มาของประตูที่ 5 ซึ่งเป็นประตูปิดกล่อง ส่ง บาเยิร์นฯ ถล่ม ซัลซ์บวร์ก 5-0