พีพีทีวี ช่อง 36 ยิงสด! แมตช์เดือดก่อนเปิดซีซัน ม้าขาว ปะทะ เสือใต้ ชิงถ้วย ฟรานซ์ เบคเคนบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ 2025 คืน 16 ส.ค. นี้

เตรียมเปิดฉากความมันส์ เอาใจแฟนบอลระลอกใหม่! ประเดิมความมันส์ก่อนเปิดฤดูกาล บุนเดสลีกา เยอรมัน ด้วย “ศึกฟรานซ์ เบคเคนบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ 2025” หรือที่แฟน ๆ รู้จักกันภายใต้ชื่อเดิมว่า “เดเอฟแอล ซูเปอร์คัพ” (DFL Super Cup) การแข่งขันระหว่าง “ม้าขาว” สตุ๊ตการ์ท แชมป์บอลถ้วยเดเอฟเบ โพคาล ปะทะ “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค แชมป์ลีกบุนเดสลีกา ฤดูกาลล่าสุด พีพีทีวี ยิงสด! คืนวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 01.30 น. ศึกแห่งศักดิ์ศรีนี้ ใครจะประเดิมแชมป์แรกไปครอง
ฤดูกาลที่ผ่านมา “ม้าขาว” สตุ๊ตการ์ท ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะในรายการแข่งขันบอลถ้วยที่สามารถคว้าแชมป์ เดเอฟเบ โพคาล 2024/25 มาครองได้สำเร็จ ถือเป็นความสำเร็จสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างแรงกระตุ้น และความมั่นใจให้กับทีมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่อย่างเต็มตัว
ในขณะที่ทีมเยือน “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิค แม้ฤดูกาลก่อนจะมีช่วงที่ฟอร์มแกว่ง แต่สุดท้ายก็ยังสามารถเบียดคว้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองได้ตามมาตรฐานของทีมระดับแชมป์ และยังคงถูกยกให้เป็น ทีมเต็งอันดับหนึ่งของเยอรมนี โดยในเกมนี้ บาเยิร์น ยังคงหวังพึ่งฟอร์มอันเฉียบคมของ แฮร์รี่ เคน ในการจบสกอร์ รวมถึง หลุยส์ ดิอาซ ปีกตัวจี๊ดขวัญใจแฟน ๆ ที่เพิ่งกระชากมาจากลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ ขณะที่ จามาล มูเซียล่า ดาวรุ่งตัวกลั่นของทีมยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ และคาดว่าจะยังไม่พร้อมสำหรับแมตช์นี้
พลาดไม่ได้! กับแมตช์เดือดก่อนเปิดซีซัน “ฟรานซ์ เบคเคนบาวเออร์ ซูเปอร์คัพ 2025” พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 การันตีความมันส์สดหน้าจอ หรือรับชมออนไลน์ได้ที่ www.pptvhd36.com แอปพลิเคชัน PPTV HD 36 และ YouTube ช่อง PPTV SPORTS พร้อมติดตามทุกข่าวสารผ่านรายการข่าวกีฬาในทุกช่วงเวลา