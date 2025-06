บุนเดสลีกาจับมือ PPTV ต่อเนื่อง ถ่ายทอดสด-ร่วมเปิดโอกาสเยาวชน

บุนเดสลีกา อินเตอร์เนชันแนล และสถานีโทรทัศน์ PPTV ของไทย ประกาศข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่สำหรับฤดูกาล 2025-26 ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 ของการจับมือกันที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมฟุตบอลบุนเดสลีกาผ่านฟรีทีวีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558ความร่วมมือในครั้งนี้ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ “Football As It’s Meant To Be” ให้กับแฟนบอลชาวไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันบุนเดสลีกาทั้งหมด 68 นัด ผ่านช่อง PPTV และแพลตฟอร์ม HD36 รวมถึงแมตช์ที่เลือกจะถูกถ่ายทอดพร้อมกันผ่าน YouTube เมื่อฤดูกาลใหม่เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม 2568ด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องทาง PPTV บุนเดสลีกาจึงเป็นลีกยุโรปลีกเดียวที่ถ่ายทอดผ่านช่องฟรีทีวีในประเทศไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมาPPTV เตรียมจัดแฟนปาร์ตี้บุนเดสลีการะดับพรีเมียมใจกลางกรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้แฟนบอลชาวไทยได้ร่วมเชียร์ทีมรักไปพร้อมกัน"เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลบุนเดสลีกาในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้น" นายพรชัย พูนล้ำเลิศ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ PPTV กล่าว"หลายปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ชมของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความสนใจในฟุตบอลเยอรมันที่สนุกเร้าใจด้วยรูปแบบการเล่นที่รวดเร็วของบุนเดสลีกา รวมทั้งดาวเด่นชาวเอเชียที่มาแรง และแฟนบอลที่พลังล้นเหลือ ทำให้บุนเดสลีกากลายเป็นหนึ่งในลีกที่น่าติดตามที่สุดทางหน้าจอโทรทัศน์ ซึ่งตัวเลขเรตติ้งของเราก็สะท้อนถึงสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดี"ทั้ง The Deutsche Fußball Liga DFL และ PPTV ยังเดินหน้าร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการสานต่อโครงการ Bundesliga Dream Thailand รุ่นที่ 3 ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิต ด้วยการเดินทางไปฝึกซ้อมและแข่งขันกับศูนย์ฝึกของสโมสรชั้นนำในประเทศเยอรมนี"เราภูมิใจที่จะสานต่อโครงการบุนเดสลีกา ดรีม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเตะระดับเยาวชนที่มีพรสวรรค์ ได้ไปฝึกซ้อมในระดับสูงสุด และไล่ตามความฝันสู่อาชีพนักฟุตบอลของตนเอง" นายพรชัยกล่าวเพิ่มเติมบุนเดสลีกาถือเป็นบ้านของนักเตะเอเชียมาโดยตลอด โดยมีนักฟุตบอลจากเอเชียมาเล่นในเยอรมนีมากกว่าลีก 4 อันดับแรกของยุโรปรวมกันในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา“บุนเดสลีกาเป็นลีกยุโรปที่มีฐานแฟนบอลในประเทศไทยเติบโตเร็วที่สุด และความร่วมมือระยะยาวกับ PPTV คือกุญแจสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของเรา” Peer Naubert กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบุนเดสลีกา อินเตอร์เนชันแนล กล่าว“เราผสานคุณภาพของเกมการแข่งขันเข้ากับนวัตกรรมระดับแนวหน้าของวงการกีฬา และการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรผู้ถ่ายทอดสด ทำให้บุนเดสลีกากลายเป็นหนึ่งในลีกหลักของสถานีโทรทัศน์และแพลตฟอร์มชั้นนำทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“วิทยา เลาหกุล ถือเป็นผู้บุกเบิกในฐานะนักเตะไทยคนแรกที่ลงเล่นในบุนเดสลีกา และเราหวังว่าโครงการ Bundesliga Dream Thailand จะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่”สายสัมพันธ์ด้านฟุตบอลระหว่างเยอรมนีและไทยได้รับการยกระดับอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2566 ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง DFL และการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันพัฒนาวงการฟุตบอลสโมสรบุนเดสลีกาหลายแห่งยังคงสร้างความแข็งแกร่งในประเทศไทย อาทิ บาเยิร์น มิวนิค ที่เปิดสำนักงานประจำภูมิภาคในกรุงเทพฯ และโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ ที่ดำเนินกิจกรรมฟุตบอลอะคาเดมีในประเทศ