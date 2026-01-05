“มูฮัมหมัด” ซัด 1 ตุง ช่วยจิมบีฯ คว้าแชมป์ฟุตซอลซูเปร์โกปา 3 สมัยติด

มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ซัด 1 ตุง ช่วย จิมบี คาร์ตาเฮนา คว้าแชมป์ฟุตซอล ซูเปอร์ โคปา เด เอสปันญ่า ของสเปน เป็นหนที่ 3 ติดต่อกัน ในเกมที่ทีมเอาชนะ พัลมา ฟุตซอล 5-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ หลังในเวลาปกติเสมอกัน 2-2 เมื่อ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา
เกมนี้ มูฮัมหมัด ทำประตูให้ทีมขึ้นนำ 2-1 ในนาทีที่ 32 แม้สุดท้ายต้นสังกัดของเจ้าตัวจะถูกตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่ 39 และต้องไปดวลกันต่อในช่วงต่อเวลา แต่ จิมบี มาเร่งเครื่อง รัว 3 ประตู ในช่วงต่อเวลาพิเศษ เอาชนะไป 5-2
สำหรับโทรฟรี่ใบนี้เป็นการนำแชมป์ลีกฟุตซอลสเปน มาดวลกับแชมป์ฟุตซอลถ้วยของสเปน ซึ่งชัยชนะครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จแชมป์ใบที่ 3 ของ มูฮัมหมัด แข้งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยด้วย นับตั้งแต่ย้ายไปค้าแข้งในลีกสเปน