โต๊ะเล็กไทยเสียท่าพ่ายอินโดฯ 3-4 วืดแชมป์ฟุตซอลอาเซียนยู-16

ล้างตาให้รุ่นพี่ไม่สำเร็จ ทีมฟุตซอลไทย ยู-16 เสียท่า พ่าย อินโดนีเซีย 3-4 ในนัดชิงชนะเลิศ ฟุตซอล ชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งความพ่ายแพ้แมตช์นี้ ทำให้ทัพฟุตซอลไทย ต้องพลาดท่าให้กับแข้งโต๊ะเล็กอิเหนาอีกครั้ง หลังสัปดาห์ก่อน ทีมชาติชุดใหญ่ก็เพิ่งจะปราชัยต่ออินโดนีเซีย แบบหมดรูปคาถิ่น 1-6 จนพลาดแชมป์ฟุตซอลซีเกมส์ 2025 ไป ซึ่งก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วย ที่ทีมฟุตซอลไทยเสียแชมป์ซีเกมส์
การแข่งขันฟุตซอลชายชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2025 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ที่นนทบุรี สเตเดียม เป็นเกมรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กรุยทางเข้าชิง โดยลงสนามพบกับ อินโดนีเซีย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
โดย ฟุตซอลทีมชาติไทย U16 จบด้วยการเป็นอันดับ 1 ในรอบจัดอันดับ ซึ่งแข่งขันแบบพบกันหมด สามารถเก็บได้ 10 คะแนนจาก 4 นัด ส่วน อินโดนีเซีย มี 8 คะแนนจาก 4 นัด
เกมนี้ "โค้ชตั้ม" ภัฏ ศรีวิจิตร หัวหน้าผู้ฝึกสอน วาง 5 คนแรกเป็น ธนาธิป สำราญสุข (GK), ธนภพ สุเนตร (C), นราวิชญ์ ศรีสุวรรณ, บุญฤทธิ์ เพ็ชรเทียม และ ปุณโณ หวังศิลปคุณ
เริ่มเกมมาเพียงนาทีเดียว ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะโต้กลับ ปุณโณ หวังศิลปคุณ จ่ายบอลคืนมาให้ บุญฤทธิ์ เพ็ชรเทียม ได้ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษเข้าประตูไป
จากนั้นนาทีที่ 4 อินโดนีเซีย ตามตีเสมอเป็น 1-1 มูฮัมหมัด ฮิบนุ ตัดบอลได้ก่อนจ่ายมาให้ เฮตสัน เมสซี ได้ยิงด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งตุงตาข่ายเข้าไป
ต่อมานาทีที่ 17 ไทย ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 บุญฤทธิ์ เพ็ชรเทียม พาบอลขึ้นมาเองก่อนหาจังหวะล็อกหลบผู้เล่นอินโดนีเซียสองคน และยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าประตูไป เป็นประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้
ก่อนที่นาที 20 อินโดนีเซีย ตีเสมอได้อีกครั้งเป็น 2-2 มูฮัมหมัด ไฟซาล พาบอลจากริมเส้นฝั่งซ้ายตัดเข้าข้างใน ก่อนยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าไป และจบครึ่งแรก
ครึ่งหลังนาทีที่ 26 อินโดนีเซีย มาได้ประตูพลิกแซงขึ้นนำเป็น 3-2 ธนาธิป สำราญสุข ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย ออกมาตัดบอลไม่ดี มาเข้าทาง มูฮัมหมัด ไฟซาล ก่อนจ่ายต่อให้ มูฮัมหมัด ดาฟา ยิงด้วยซ้ายเข้าไป
ถัดมานาทีที่ 28 อินโดนีเซีย ขึ้นนำห่างเป็น 4-2 มูฮัมหมัด ฟอซาน จ่ายบอลมาให้ มูฮัมหมัด ไฟซาล ได้ยิงด้วยขวาสวนตัว ธนาธิป สำราญสุข ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เข้าประตูไป เป็นประตูที่สองของเจ้าตัวในเกมนี้
ต่อมานาทีที่ 32 ไทย มีโอกาสได้ลุ้นยิงประตูตีตื้น จิรวัฒน์ สังข์โสม จ่ายบอลมาให้ อชิตะ ศรีจุ๋ย ได้ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลไปติดเซฟผู้รักษาประตูอินโดนีเซียออกมาอย่างน่าเสียดาย
จากนั้นนาทีที่ 38 ไทย มาได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น 3-4 จากลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษ และเป็น บุญฤทธิ์ เพ็ชรเทียม ยิงด้วยขวาสวนตัวผู้รักษาประตูอินโดนีเซียเข้าไป เป็นแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ฟุตซอลชายทีมชาติไทย U16 พ่าย อินโดนีเซีย U16 ไปด้วยสกอร์ 3-4 จบด้วยการเป็นรองแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 2025 ขณะที่ อินโดนีเซีย คว้าแชมป์สมัยแรกไปครอง